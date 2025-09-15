TİKA'dan Bosna Hersek'e Mesleki Eğitim Desteği: 7 Binden Fazla Genç

TİKA Başkanı Eren: Bosna Hersek'in geleceğine katkı sunmaya devam ediyoruz

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Bosna Hersek'in kalkınmasına yönelik projelerle katkı sağlamayı sürdürdüklerini açıkladı. Eren, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ortak tarih, kültür ve gönül bağlarına vurgu yaptı.

Son iki yılda Bosna Hersek’te kurduğumuz teknik sınıflar ve atölyeler sayesinde 7 binden fazla Boşnak kardeşimize mesleki eğitim sunarak geleceklerini inşa etmelerine destek olduk. Bir elin değil binlerce elin gücüyle ortak geleceğimiz için çalışmaya devam edeceğiz.

TİKA projeleri, çok yönlü kalkınmayı hedefliyor

TİKA'nın yazılı açıklamasına göre, ajans dost ve kardeş ülkelerle kalkınma işbirliğine odaklanan projelerinde sadece ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda sosyal, beşeri, çevresel ve kültürel boyutları da kapsayan çok yönlü kalkınma hedeflerini gözetiyor. Asya, Afrika, Balkanlar ve Latin Amerika gibi farklı coğrafyalarda yürütülen faaliyetlerle kısa vadeli değil, uzun vadeli etkiler hedefleniyor.

TİKA, eğitim, sağlık, tarım, sosyal ve kültürel işbirliği, mirasın korunması ile idari ve sivil kapasitenin güçlendirilmesi gibi alanlarda çalışmalar yapıyor. Ajans, yerel paydaşlarla işbirliği sayesinde ülkelerin kalkınma süreçlerine etkin katkı sağlıyor.

TİKA'nın Bosna Hersek'teki faaliyetleri

Saraybosna Program Koordinasyon Ofisi aracılığıyla Bosna Hersek'te faaliyetlerini sürdüren TİKA, 1995'ten bu yana eğitim, sağlık, tarım ve idari kapasitenin geliştirilmesi başta olmak üzere birçok sektörde 1100'den fazla proje ve faaliyeti hayata geçirdi. Mesleki-teknik eğitimler ve kapasite geliştirme programları bu çalışmalarda öncelikli konular arasında yer alıyor.

TİKA, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve meslek kuruluşları ile işbirliği içinde; teknik bilgi ve beceri aktarımına yönelik kapasite geliştirme projeleri yürütüyor. Fiziki ve teknik altyapının oluşturulması, laboratuvar ve atölye kurulumları da ajansın bütüncül yaklaşımının parçası olarak öne çıkıyor.

Eğitim kurumlarına ekipman desteği

Saraybosna Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde kurulan biyokimya laboratuvarı ile fakültenin uygulamalı eğitim kapasitesi güçlendirildi. Fakülte, 7 farklı programda yılda 1000’den fazla öğrenciye eğitim veriyor ve kurulan laboratuvar lisansüstü programlara yönelik uygulamalı çalışmaları hızlandırdı.

Orta Bosna Kantonu’ndaki Fojnica Zijah Dizdareviç Karma Lisesi'ne kurulan Sağlık Bölümü Uygulama Atölyesi ile 800’den fazla öğrencinin bulunduğu okulda uygulamalı eğitim kapasitesi artırıldı. Projenin ülkenin sağlık sektörüne ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Brçko kentindeki Brçko Teknik Lisesi'nde yaklaşık 900 öğrencinin öğrenim gördüğü okulda Uygulamalı Eğitim Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi hayata geçirildi. Ayrıca Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Bugojno Mesleki Lisesi'ndeki laboratuvarlara destek sağlandı; Bugojno Mesleki Lisesi'nde 360’tan fazla öğrenci eğitim alıyor.

Zenica’da kuruluşu 1927'ye dayanan Zenica Karma Lisesi'nde aşçılık bölümünün ekipmanları yenilenerek modern bir uygulama sınıfı kuruldu. TİKA'nın bu destekleri, Bosna Hersek'te gençlerin mesleki becerilerini güçlendirerek istihdam ve yerel kalkınma için önemli bir katkı sağlıyor.

