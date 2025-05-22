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TİKA, Kosova'da Sürdürülebilir Arıcılık İçin Destek Sağlıyor

TİKA, Kosova'da sürdürülebilir arıcılığa yönelik modern ekipman ve eğitim desteği sunarak, arı üretimini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 11:47
TİKA, Kosova'da Sürdürülebilir Arıcılık İçin Destek Sağlıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova’da sürdürülebilir arıcılığı desteklemek amacıyla önemli bir adım attı. 2024 yılında başlattığı "Sürdürülebilir Arıcılığın Geliştirilmesi Programı" kapsamındaki faaliyetleri çerçevesinde, iki bölgede ana arı üretim merkezi kuruldu ve arıcılara modern ekipman ile eğitim desteği sağlandı.

TİKA’dan yapılan açıklamaya göre, bu program kırsal kalkınma ve sürdürülebilir tarımı hedefliyor. Eğitim alan arıcılar, modern ana arı üretim kutuları ve teknik ekipmanlarla desteklenerek, yerli ana arı üretiminin artırılmasını amaçlıyor. Ayrıca, arıcılıkta dışa bağımlılığın ve arı hastalıklarının azaltılması hedefleniyor.

Kosova’da arıcılığın geliştirilmesi için son iki yıldır kapsamlı çalışmalar yürüten TİKA, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kosova Arıcılar Birliği işbirliğinde, Priştine, İpek, Prizren ve Ferizovik bölgelerinde toplamda 240 arıcıya temel arıcılık eğitimi verdi. Ayrıca, ana arı ve arı sütü üretimi konularında 34 arıcı uzmanlık eğitimine katıldı.

Kosova Gıda ve Veterinerlik Ajansı personeline yönelik de "Balda Polen Analizi" ile "Arı Bakteriyel, Viral ve Paraziter Hastalık Etmenlerini Teşhis Metotları" konularında özel eğitimler düzenlenerek, personelin teknik kapasitesinin artırılması hedeflendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova’da sürdürülebilir arıcılığı...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova’da sürdürülebilir arıcılığı desteklemek amacıyla başlattığı program kapsamında iki bölgede ana arı üretim merkezi kurarak, modern ekipman ve eğitim desteği sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova’da sürdürülebilir arıcılığı...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova’da sürdürülebilir arıcılığı desteklemek amacıyla başlattığı program kapsamında iki bölgede ana arı üretim merkezi kurarak, modern ekipman ve eğitim desteği sağladı.

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