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TİKA'nın Afganistan'daki Kadın Kursiyerlere Dikiş ve Nakış Makinesi Desteği

TİKA, Afganistan'da kadın kursiyerlere dikiş ve nakış kursları sonrası makine desteği sağlıyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 18:50
TİKA'nın Afganistan'daki Kadın Kursiyerlere Dikiş ve Nakış Makinesi Desteği

TİKA, Afganistan'daki Kadınlara Destek Sağlıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde kadınlara yönelik düzenlenen biçki-dikiş ve nakış kurslarından başarı ile mezun olanlara ekipman desteği sağlıyor.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, Afganistan'da kalkınma projelerine yönelik desteğin sürdüğü ifade edildi. Bu kapsamda, TİKA ve Afganistan Ulusal Engelli ve Şehit Ailelerini Koruma Derneği işbirliğiyle, bu kursları başarı ile tamamlayan kadınlara makine desteği verilmektedir.

Kursiyerlere Makine Desteği

Afganistan'ın kuzeyindeki vilayetlerde sürdürülen kursları başarı ile bitiren kursiyerlere 100 dikiş ve 50 nakış makinesi temin edileceği belirtilirken, 8 kursiyere ise teslimat yapılmıştır. Kalan makinelerin ise devam eden kursların sona ermesiyle teslim edileceği kaydedilmiştir.

Açıklamada ayrıca, kadınların mesleki becerilerini geliştirmenin ve ekonomik hayatta daha etkin bir rol üstlenmelerini desteklemenin hedeflendiği aktarılmıştır. Mezar-ı Şerif, Bağlan, Sar-e Pol ve Cüzcan vilayetlerindeki kursların da yakın zamanda sonlanacağı ve mezunlarına ekipman desteği sağlanacağı vurgulanmıştır.

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