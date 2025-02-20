TİKA, Somali'deki Genç Çiftçilere Sera Desteği Verdi

TİKA’nın Somali’deki Sera Projesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'de seracılık eğitimi alan 9 genç çiftçiye 3 sera kurarak tarım sektöründe önemli bir adım attı.

Proje Detayları

TİKA'nın yaptığı açıklamaya göre, bu proje Somali Akıllı Çiftlikler Derneği (SSFA) ile işbirliği içinde hayata geçirildi. Genç çiftçiler, seralarını kurmak için gerekli desteği aldı ve sürekli eğitim süreçlerine katıldılar.

Seraların yanı sıra TİKA, genç çiftçilere domates, salatalık ve dolmalık biber tohumları ile zirai ilaçlar, gübre, sulama tankları, damlama sulama boruları ve ilaçlama ekipmanları da temin etti.

Su Desteği ve Hedefler

SSFA, genç çiftçilere tahsis ettiği arazilere kurulan seralara 5 yıl ücretsiz su desteği sağlayarak projenin sürdürülebilirliğini artırmayı amaçlıyor. Bu projeyle, genç çiftçilerin elde ettikleri kazançların tarım sektörüne yeniden yatırım yapmaları teşvik ediliyor.

Böylece, eğitimli genç çiftçilerin tarımsal faaliyetlere katılımını teşvik eden bu girişim, modern sera uygulamaları sayesinde yerel üretimi artırmayı ve Somali’nin tarımsal bağımsızlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Veli ve Proje Üzerine Düşünceler

Genç çiftçilerden Ahmed Abdullahi Nur'un annesi Halima Abdurahman Mohamud, oğlunun geçmişini anlatırken, "Onun bir gün sera sahibi olacağını hayal bile edemezdim," ifadelerine yer verdi. Mohamud, TİKA sayesinde oğlunun bir seraya sahip olmasının bütün ailelerinin hayatını değiştireceğini belirterek Türkiye'ye ve TİKA’ya teşekkür etti.