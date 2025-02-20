TİKA, Somali'deki Genç Çiftçilere Sera Desteği Verdi

TİKA, Somali'de 9 genç çiftçiye sera kurarak tarımsal üretimi artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 23:00
TİKA, Somali'deki Genç Çiftçilere Sera Desteği Verdi

TİKA’nın Somali’deki Sera Projesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'de seracılık eğitimi alan 9 genç çiftçiye 3 sera kurarak tarım sektöründe önemli bir adım attı.

Proje Detayları

TİKA'nın yaptığı açıklamaya göre, bu proje Somali Akıllı Çiftlikler Derneği (SSFA) ile işbirliği içinde hayata geçirildi. Genç çiftçiler, seralarını kurmak için gerekli desteği aldı ve sürekli eğitim süreçlerine katıldılar.

Seraların yanı sıra TİKA, genç çiftçilere domates, salatalık ve dolmalık biber tohumları ile zirai ilaçlar, gübre, sulama tankları, damlama sulama boruları ve ilaçlama ekipmanları da temin etti.

Su Desteği ve Hedefler

SSFA, genç çiftçilere tahsis ettiği arazilere kurulan seralara 5 yıl ücretsiz su desteği sağlayarak projenin sürdürülebilirliğini artırmayı amaçlıyor. Bu projeyle, genç çiftçilerin elde ettikleri kazançların tarım sektörüne yeniden yatırım yapmaları teşvik ediliyor.

Böylece, eğitimli genç çiftçilerin tarımsal faaliyetlere katılımını teşvik eden bu girişim, modern sera uygulamaları sayesinde yerel üretimi artırmayı ve Somali’nin tarımsal bağımsızlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Veli ve Proje Üzerine Düşünceler

Genç çiftçilerden Ahmed Abdullahi Nur'un annesi Halima Abdurahman Mohamud, oğlunun geçmişini anlatırken, "Onun bir gün sera sahibi olacağını hayal bile edemezdim," ifadelerine yer verdi. Mohamud, TİKA sayesinde oğlunun bir seraya sahip olmasının bütün ailelerinin hayatını değiştireceğini belirterek Türkiye'ye ve TİKA’ya teşekkür etti.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi
2
BM Libya Özel Temsilcisi Tetteh, Libya Başbakanı Dibeybe ile Tarihi Görüşme Gerçekleştirdi
3
Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!
4
Gündem Özeti: 21 Şubat 2025
5
Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli: Birçok İlçede Eğitime Ara Verildi
6
Bat-Yam'da 3 Otobüste Art Arda Patlamalar: Güvenlik Toplantısı Çağrısı

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu