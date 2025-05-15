TİKA, Sudan'da Güvenli Ev Merkezi Açtı: Kadınlar İçin Rehabilitasyon ve Eğitim İmkanı

TİKA'nın Sudan'da Yeni İnisiyatifi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'ın geçici idari merkezi Port Sudan'da, 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalardan etkilenen kadın ve kız çocuklarına yönelik Güvenli Ev adı verilen rehabilitasyon ve eğitim merkezini törenle açtı.

Proje Detayları

TİKA'nın bu projesi, Türkiye'de ilan edilen Aile Yılı kapsamında yürütüldü ve Sudan Kızıldeniz Eyaleti Sosyal Kalkınma Bakanlığı ile Bit Makali Ulusal Derneği işbirliğiyle hayata geçirildi. Projenin amacı, savaşın etkisiyle psikolojik olarak zor durumda kalan kadın ve kız çocuklarını rehabilite etmek ve onlara eğitim imkanı sunarak kendine yeterli bireyler haline getirmektir.

Merkezin İşleyişi ve Hedefleri

Merkezin açılış törenine Kızıldeniz Eyaleti Valisi Mustafa Muhammed Nur, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, TİKA Sudan Koordinatörü Galip Yılmaz ve yerel yetkililer katıldı. Vali Nur, projede uygulanan "çalışarak tedavi" modelinin önemine dikkat çekerek TİKA'ya teşekkür etti.

Büyükelçi Yıldız ise, merkezde cinsel istismara uğramış kadınların rehabilitasyonu değil, hayata yeniden kazandırılmaları için de çalışmalar gerçekleştirileceğini belirtti. TİKA'nın, kadınların meslek edinmeleri için gerekli malzeme ve ekipmanları sağladığını vurguladı.

Türkiye'nin Desteği Sürecek

Açılışta bir konuşma yapan Yıldız, "Sudan'da savaş bir gün bitecek. Türkiye Cumhuriyeti ve TİKA, bu süreçte olduğu gibi sonrası için de Sudan'ın yanında durmaya devam edecek" dedi. TİKA Koordinatörü Yılmaz ise, 2006 yılından beri Sudan'da 750'den fazla projeye imza attıklarını söyleyerek, savaş mağduru kadınların rehabilitasyonunun önemini vurguladı.

TİKA, Sudan'daki geçmişinden gelen deneyimiyle, kadınlara yönelik projeleri ile sosyal güvencelerini artırarak, onlara yeniden güven vermeyi hedefliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Sudan'ın geçici idari merkezi konumundaki Port Sudan'da, 15 Nisan 2023'ten beri devam eden çatışmalardan etkilenen kadın ve kız çocuklarının rehabilitasyonu ve eğitimi için hayata geçirdiği "Güvenli Ev" adı verilen merkez törenle açıldı. Merkezin açılış törenine, Kızıldeniz Eyaleti Valisi Mustafa Muhammed Nur (sağda), Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız (solda) ve yerel yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Sudan'ın geçici idari merkezi konumundaki Port Sudan'da, 15 Nisan 2023'ten beri devam eden çatışmalardan etkilenen kadın ve kız çocuklarının rehabilitasyonu ve eğitimi için hayata geçirdiği "Güvenli Ev" adı verilen merkez törenle açıldı. Merkezin açılış törenine, Kızıldeniz Eyaleti Valisi Mustafa Muhammed Nur (sağda), Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız (solda) ve yerel yetkililer katıldı.