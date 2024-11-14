Till Lindemann İstanbul'da Konser Verecek: Biletler Satışa Çıkıyor

Till Lindemann İstanbul'da Müzikseverlerle Buluşacak

Alman müzik dünyasının ikonik grubu Rammstein’ın solisti Till Lindemann, hayranlarıyla buluşmak için geri dönüyor. Ünlü sanatçı, 6 Aralık 2025 tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda muhteşem bir konsere imza atacak.

Bilet Satış Takvimi Açıklandı

Merakla beklenen konserin biletleri için heyecan dorukta. Biletler, 18 Kasım saat 16.00'da ön satışa sunulacak, ardından ise 20 Kasım saat 16.00'da genel satışa geçilecek.

Geçtiğimiz yıl Avrupa turnesinin ardından, Till Lindemann, 2025 sonbaharında Meine Welt (Benim Dünyam) adlı yeni turnesine Almanya'nın yanı sıra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.