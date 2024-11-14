DOLAR
34,36 -0,04%
EURO
36,22 0,27%
ALTIN
2.808,99 1,2%
BITCOIN
3.136.502,08 -1,35%

Till Lindemann İstanbul'da Konser Verecek: Biletler Satışa Çıkıyor

Till Lindemann, 6 Aralık 2025'te İstanbul'da konser verecek. Biletler 18 Kasım'da ön satışta, 20 Kasım'da genel satışta olacak.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 13:04
Till Lindemann İstanbul'da Konser Verecek: Biletler Satışa Çıkıyor

Till Lindemann İstanbul'da Müzikseverlerle Buluşacak

Alman müzik dünyasının ikonik grubu Rammstein’ın solisti Till Lindemann, hayranlarıyla buluşmak için geri dönüyor. Ünlü sanatçı, 6 Aralık 2025 tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda muhteşem bir konsere imza atacak.

Bilet Satış Takvimi Açıklandı

Merakla beklenen konserin biletleri için heyecan dorukta. Biletler, 18 Kasım saat 16.00'da ön satışa sunulacak, ardından ise 20 Kasım saat 16.00'da genel satışa geçilecek.

Geçtiğimiz yıl Avrupa turnesinin ardından, Till Lindemann, 2025 sonbaharında Meine Welt (Benim Dünyam) adlı yeni turnesine Almanya'nın yanı sıra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anayasa Mahkemesi'nden Kuaför Davası İle İlgili Önemli Karar
2
Sivas'ta 1302 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi
3
İzmir'de Harmandalı Katı Atık Tesisi için Protesto Gündeme Geldi
4
41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 500 Bini Aşan Okura Ev Sahipliği Yaptı
5
Trump, 47. Başkan Olarak Kabineyi Şekillendirmeye Devam Ediyor
6
Bakan Fidan'dan Ahıska Türkleri için Destek Mesajı
7
Bursa'daki Yangında Bir Ceset Bulundu

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak