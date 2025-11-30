Tillo’da 8 Bin 400 Metrelik BSK Asfalt Çalışması Tamamlandı

Siirt'in Tillo ilçesinde 8 bin 400 metre bitümlü sıcak karışım asfalt çalışması tamamlandı; Siirt genelinde 111 km'nin üzerinde BSK yol yapımı sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 13:19
Vali Kızılkaya, çalışmaların tamamlandığını sosyal medyadan duyurdu

Siirt’in Tillo ilçesinde toplam 8 bin 400 metre bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışması başarıyla tamamlandı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, tamamlanan yol çalışmalarına ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Kızılkaya’nın paylaşımı, İçişleri Bakanlığı kurumsal hesabı tarafından da paylaşıldı.

Çalışmalar kapsamında Hatrant, Akyayla-Kargacık Mezrası, Fersaf Köyü, Aynsuç Mezrası ve İkizbağlar köyü güzergahlarında toplam 8 bin 400 metre BSK asfalt yapıldığı belirtildi.

Vali Kızılkaya, ayrıca Siirt genelinde bugün itibarıyla 111 kilometrenin üzerinde BSK asfalt yolun tamamlandığını vurguladı.

Çalışmaların İl Özel İdaresi şantiyesinde, kurumun mühendisleri, teknik personeli ve işçileri tarafından özveriyle gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Yol yatırımlarıyla birlikte ulaşım konforu ve güvenliği arttı; köylerin sosyal ve ekonomik hayatına yeni bir ivme kazandırıldı.

Yollarımız güzelleştikçe hemşerilerimizin yüzleri de gülmeye devam ediyor.

Vali Kızılkaya, yatırım süreçlerinde kendilerine her zaman destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Bakanlara ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

