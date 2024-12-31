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Times Meydanı'nda Yeni Yıl Kutlamaları İçin Sıkı Güvenlik Önlemleri

New York Times Meydanı'nda yeni yıl kutlamalarında alkol ve büyük paketlerin girişi yasaklandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 18:49
Times Meydanı'nda Yeni Yıl Kutlamaları İçin Sıkı Güvenlik Önlemleri

Amerika Birleşik Devletleri'nin en ikonik yeni yıl kutlama noktası olan New York Times Meydanı'nda, bu yılki kutlamalar için önemli güvenlik önlemleri alındı. 2024 yılına merhaba demeye hazırlanan kutlama severler için alana alkol, sırt çantası, şemsiye, battaniye ve büyük paketler ile katlanır sandalyeler sokulması yasaklandı.

New York Polisi, yılbaşı gecesine yönelik alınan ilave önlemler hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, üniformalı ve sivil polislerin devriye gezeceği, ayrıca bazı yolların trafiğe kapatılacağı bilgisi verildi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, yapılan bu önlemlerin ciddi bir şekilde uygulanacağını vurguladı. 2023'ü uğurlarken güvenli bir kutlama ortamı sağlamayı amaçlayan yetkililer, bu yılki etkinliklerin daha güvenli geçmesini hedefliyor.

Böylece, Times Meydanı'nda yaşanan kalabalık yeni yıl kutlamalarının güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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