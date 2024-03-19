TİP Genel Başkanı Erkan Baş: “kazanamazsam geleceğimi düşünmeliyim demiş”

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay Belediye Başkanı Adayı Gökhan Zan’ın adaylığını geri çektiğini açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında ise Gökhan Zan, “çekilmiyorum” şeklinde cevap vermişti. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ise Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen bazı ses kayıtları ortaya çıktı. Gökhan Zan, kayıtlar için “montaj” açıklaması yaparken, Erkan Baş ise kayıtlarla ilgili olarak “ben şöyle bir suç vardır diyemem, kararı mahkemeler verir” şeklinde konuştu.





“Geleceğimi düşünmem gerekir demiş”

TİP’in Gökhan Zan’ın adaylığını geri çekmesi sonrasında Gökhan Zan, hakkındaki iddiaları yalanlamış, ortaya çıkan ses kayıtlarının montaj olduğunu ileri sürmüştü. Konuyla ilgili olarak Erkan Baş, “ben işin teknik ayrıntısını bilemem. Bu durum, incelemeler sonrasında ortaya çıkar. Ancak biz arkadaşlara ‘ben kazanamazsam geleceğimi düşünmeliyim” gibi ifadelerde bulunmuş. Seçimi kazanamamak düşüncesinde olması ve buna göre plan yapması kabul edilebilir değil.” şeklinde açıklamada bulundu.

“Kumpas diyorsa ispatlaması gerek”

Erkan Baş konuşmasında, Gökhan Zan’ın “bunlar montaj, bana kumpas kuruldu” yönündeki açıklamasına karşılık olarak, “bunu söylüyorsa ispatlaması gerekir. Bundan sonrası bizim sorumluluğumda olan bir mesele değil. Başka partiler için bu tür şeyler normal olabilir ama bizim için değil. Biz şeffaf bir partiyiz ve durumu yurttaşlarımızla açık bir şekilde paylaşırız” ifadelerine yer verdi.