Tırın Yakıt Deposundan bin 800 Paket Kaçak Sigara Çıktı

Edirne Hamzabeyli'den Bulgaristan üzerinden Romanya'ya giden tırda kaçakçılık

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkarak, Bulgaristan üzerinden Romanya'ya gitmek isteyen bir tırın yakıt deposunda bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Türkiye'den transit yük taşıdığını belirten Rumen uyruklu şoför, Bulgaristan'ın Lesovo Gümrük Kapısı'nda gerekli belgeleri sunduğunu ve beyan edecek başka bir şeyi olmadığını söyledi. Ancak yapılan analiz sonrası araç detaylı kontrole alındı.

Kontroller sırasında tırın sol yakıt deposunda şüpheli bir durum tespit eden gümrük memurları, depoyu söktüklerinde yakıt yerine kaçak sigaralarla karşılaştı. Toplam bin 800 paket sigaranın üzerinde Türk ÖTV bandrolleri olduğu belirlendi.

Sürücü hakkında Gümrük Kanunu kapsamında idari suç duyurusunda bulunuldu ve olayla ilgili idari ceza davası açıldı.

