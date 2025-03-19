TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'dan Öğrencilere İftar Daveti

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Öğrencilere İftar Verdi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, evinde üniversite öğrencilerine iftar daveti gerçekleştirdi. Rektör Yılmaz, öğrenciler Smaa Addag, Rüveyda Şekerciler, Umut Bayraklı ve Pathe Mboup ile birlikte iftar sofrasında buluştu.

Ramazan Ayının Önemi Vurgulandı

Yılmaz, misafirleriyle bir süre sohbet etti ve Ramazan ayının manevi atmosferine değinerek, "Ramazan ayı, ibadet ve paylaşma ayıdır" dedi. Ayrıca sözlerine şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizi evlerimizde ağırlayarak birlik ve beraberliği gösterme açısından bir program yaptık. Soframızı öğrencilerle paylaşmanın, manevi atmosferi yaşamanın önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz bu anıyı asla unutmayacaklardır. Evimizi öğrencilere açmamız önemli. Onları evimizde ağırlamaktan dolayı mutluyum."

Öğrencilerden Yorumlar

Öğrenciler de Rektör Yılmaz ile birlikte evinde iftar yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu önemli deneyimi paylaştıkları için mutluluk yaşadıklarını ifade ettiler.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, evinde üniversite öğrencilerine iftar verdi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, evinde üniversite öğrencilerine iftar verdi.