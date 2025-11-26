Tokat’ta abart egzozla akrobasi yapan sürücüye 13 bin 550 TL ceza

Tokat’ın Erbaa ilçesinde abart egzozla ana arterlerde akrobasi yapan 19 yaşındaki Y.Ş. yakalandı; 13 bin 550 TL ceza kesilip motosikleti trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 10:34
Erbaa'da tehlikeli manevralar vatandaşların kaydıyla ortaya çıktı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, ana arterlerde abart egzoz kullanarak akrobasi yapan motosiklet sürücüsü, duyarlı vatandaşların araç içi kamera kayıtları sayesinde yakalandı.

İlçe merkezinde hem trafiği hem de yayaların can güvenliğini riske atan sürücünün görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen ekipler, kısa sürede müdahalede bulundu.

Tehlikeli manevraları yapan 19 yaşındaki Y.Ş. ve 59 EG 495 plakalı motosikleti, Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı.

Yapılan incelemelerin ardından sürücüye çeşitli kanun maddelerinden toplam 13 bin 550 TL idari para cezası uygulanırken, motosiklet de trafikten men edildi.

Olay, vatandaşların kaydı ve emniyetin hızlı müdahalesiyle sonuçlandı; yetkililer benzer tehlikeli sürüşlere karşı vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

