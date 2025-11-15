Tokat'ta Alkollü Sürücü Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

Topçam Yaylası'ndan Tokat merkezine giden A.K. yönetimindeki 60 ABR 822 plakalı araç şarampole yuvarlandı; sürücü 1.75 promille yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 22:29
Olay yerine ekipler sevk edildi

Tokat’ta Topçam Yaylası’ndan şehir merkezine doğru ilerleyen bir otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Topçam Yaylası’ndan Tokat merkez istikametine ilerleyen A.K. (39) idaresindeki 60 ABR 822 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücünün 1.75 promil alkollü olduğu belirlendi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

