Tokat'ta Down Sendromlu Çocuklar Ramazan Pidesi Yapıyor

Tokat'ta Unutulmaz Bir Etkinlik

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Eğitim Fakültesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında, down sendromlu çocuklar için unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Özel Eğitim Bölümü öğrencileri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, çocuklar ramazan pidesi yapma fırsatı buldular.

Özel Çocukların Mutfaktaki Başarısı

TOGÜ Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü'nde gerçekleştirilen etkinlikte, mutfak önlüklerini giyen ve aşçı kepi takan down sendromlu çocuklar, hamur yoğurma işlemiyle başladı. Özel Eğitim Bölümü öğrencilerinin eşlik ettiği çocuklar, yoğurdukları hamura yumurta sarısı sürmeyi de ihmal etmediler.

Destek ve Keyif Dolu Bir Gün

Etkinlikte, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır da çocuklarla birlikte hamur yoğurdu. Rektör Yılmaz, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada: "Bugün üniversitemiz mutfaklarında down sendromlu çocuklarımızla birlikte pide atölyesi etkinliği yaptık. Bu etkinlik Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliği ile yapıldı. Çok keyifli bir gün oldu. Çocuklarımız ile birlikte hamurlarımızı açtık. Şu anda da fırına verdik. Pidemiz çıkacak. Bu pideler öğrencilerimiz ile paylaşılacak" ifadelerini kullandı.

Tokat'ta down sendromlu çocuklar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) ramazan pidesi yaptı.

Tokat'ta down sendromlu çocuklar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) ramazan pidesi yaptı.