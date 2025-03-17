Tokat'ta Down Sendromlu Çocuklar Ramazan Pidesi Yapıyor

Tokat'ta down sendromlu çocuklar, Gaziosmanpaşa Üniversitesinde ramazan pidesi yaparak keyifli bir etkinlik gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 13:12
Tokat'ta Down Sendromlu Çocuklar Ramazan Pidesi Yapıyor

Tokat'ta Unutulmaz Bir Etkinlik

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Eğitim Fakültesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında, down sendromlu çocuklar için unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Özel Eğitim Bölümü öğrencileri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, çocuklar ramazan pidesi yapma fırsatı buldular.

Özel Çocukların Mutfaktaki Başarısı

TOGÜ Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü'nde gerçekleştirilen etkinlikte, mutfak önlüklerini giyen ve aşçı kepi takan down sendromlu çocuklar, hamur yoğurma işlemiyle başladı. Özel Eğitim Bölümü öğrencilerinin eşlik ettiği çocuklar, yoğurdukları hamura yumurta sarısı sürmeyi de ihmal etmediler.

Destek ve Keyif Dolu Bir Gün

Etkinlikte, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır da çocuklarla birlikte hamur yoğurdu. Rektör Yılmaz, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada: "Bugün üniversitemiz mutfaklarında down sendromlu çocuklarımızla birlikte pide atölyesi etkinliği yaptık. Bu etkinlik Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliği ile yapıldı. Çok keyifli bir gün oldu. Çocuklarımız ile birlikte hamurlarımızı açtık. Şu anda da fırına verdik. Pidemiz çıkacak. Bu pideler öğrencilerimiz ile paylaşılacak" ifadelerini kullandı.

Tokat'ta down sendromlu çocuklar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) ramazan pidesi...

Tokat'ta down sendromlu çocuklar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) ramazan pidesi yaptı.

Tokat'ta down sendromlu çocuklar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) ramazan pidesi...

Tokat'ta down sendromlu çocuklar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) ramazan pidesi yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güney Kore ve Ukrayna, Kuzey Koreli Askerlerin Ülkeye Dönüşünü Görüştü
2
Trablus'ta Ramazan Geceleri Coşkusu: Kültürel Etkinlikler Devam Ediyor
3
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Zanlı Tutuklandı
4
Bursa'da Fabrikada Makineye Düşen Mühendis Hayatını Kaybetti
5
Edirne Beyaz Peyniri Artık AB Coğrafi İşaretiyle Dünyaya Açılıyor
6
Antalya'da Drift Atan Sürücüye 55 Bin 659 Lira Ceza
7
Kadıköy'de Drift Atan Kadın Sürücüye 48 Bin Lira Ceza

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam