Tokat'ta Kar Nedeniyle 133 Köye Ulaşım Kapandı

Tokat'ta etkili olan kar yağışı, 133 köy yolunun ulaşımını olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiler doğrultusunda, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kapalı köy yollarının durumu ise şöyle şekillendi: Almus'ta 17, Artova'da 19, Başçiftlik'te 3, Erbaa'da 31, Niksar'da 15, Pazar'da 1, Reşadiye'de 18, Sulusaray'da 5, Yeşilyurt'ta 7 ve Zile'de 17 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Tokat İl Özel İdaresi ekipleri, bu köy yollarının açılması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Zorlu hava koşullarına rağmen, ekiplerin karla mücadele çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir.