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Tokat'ta Kıbrıs Gazisi Faik Erekiçi Son Yolculuğuna Uğurlandı

72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Faik Erekiçi, Kalp krizi sonrası vefat ederek Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 13:52
Tokat'ta Kıbrıs Gazisi Faik Erekiçi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tokat'ta Kıbrıs Gazisi Faik Erekiçi'ye Veda

Tokat'ta geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitiren 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Faik Erekiçi, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi, Türk bayrağına sarılı olarak tarihi Ali Paşa Camisi'ne getirilen gazi için toplanan aile üyeleri ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze Töreni Detayları

Erekiçi'nin naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törende; gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Abdullah Köklü, çeşitli protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.

Tokat'ta geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Faik Erekiçi'nin...

Tokat'ta geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Faik Erekiçi'nin cenazesi, tarihi Ali Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Tokat'ta geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Faik Erekiçi'nin...

Tokat'ta geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Faik Erekiçi'nin cenazesi, tarihi Ali Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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