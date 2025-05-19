Tokat'ta Tartışma Kanlı Bitti: Zanlı Tutuklandı

Tokat'ta Silahlı Tartışma: Günay Y. Tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, tartıştığı kişiyi silahla öldüren Günay Y., Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, ilçeye bağlı Keçeci köyünde dün meydana geldi.

Tutuklama Süreci

Üzerinde yoğun güvenlik önlemleri ile adliyeye götürülen Günay Y., hakimlik önüne çıkarıldı ve tutuklandı.

Olayın Detayları

Tartışmanın, daha önce husumet bulunan taraflar arasında çıktığı belirtiliyor. Günay Y. (51) ve Rıza A. (54) arasında başlayan çatışmada, her iki taraf da tabancayla birbirine ateş açtı. Olay sonrası yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rıza A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze Töreni

Hayatını kaybeden Rıza A.'nın cenazesi, Keçeci köyünde toprağa verildi. Olayın ardından Günay Y. hastaneden taburcu edilmesinin ardından gözaltına alındı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı.