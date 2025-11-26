Tokat'ta Yargı Mensuplarına 68 Yeni 4+1 Lojman

Tokat'ta yargı mensuplarına yeni lojman hamlesi

Tokat Adliyesi'nde görev yapan hakim, savcı ve adliye personeline yönelik önemli bir lojman projesi hayata geçirildi.

Adalet Bakanlığı ile Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) iş birliğinde imzalanan sözleşme kapsamında, 4+1 tipinde 68 dairelik lojman alımı gerçekleştirilecek.

Hedefler ve beklentiler

Projenin, Tokat'taki yargı mensuplarına konforlu yaşam alanı sunması ve barınma ihtiyacına çözüm oluşturması hedefleniyor. Ayrıca lojmanların, adliye personelinin çalışma verimliliğine de katkı sağlaması bekleniyor.

Başsavcı'dan teşekkür

Tokat Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, 68 dairenin adliye mensuplarına hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Başsavcı Büyükyurt, lojmanların kısa sürede kullanımına sunulması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

