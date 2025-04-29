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Tokat'taki Tarihi Ebu Şems Hanegahı Camisi'nde Yangın Çıktı

Tokat'ta Ebu Şems Hanegahı Camisi'nde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, imam odasında hasar meydana geldi.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 10:59
Tokat'taki Tarihi Ebu Şems Hanegahı Camisi'nde Yangın Çıktı

Tokat'ta bulunan tarihi Ebu Şems Hanegahı Camisi'nde yangın paniğe neden oldu. 1288 yılında inşa edildiği bilinen ve Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan caminin imam odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale ile yangın yaklaşık 20 dakikada kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrasında caminin imam odasında hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının nedeni ve kapsamı hakkında daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.

Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ve 1288 yılında inşa edildiği bilinen Ebu Şems Hanegahı...

Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ve 1288 yılında inşa edildiği bilinen Ebu Şems Hanegahı Camisi'nin imam odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tarihi camide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ve 1288 yılında inşa edildiği bilinen Ebu Şems Hanegahı...

Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ve 1288 yılında inşa edildiği bilinen Ebu Şems Hanegahı Camisi'nin imam odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tarihi camide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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