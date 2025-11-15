TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TOKİ başvurularının ön incelemesi genellikle aynı gün sonuçlanıyor. 5.000 TL ödeme ve kura takvimi 29 Aralık 2025–27 Şubat 2026; teslimler Mart 2027'de başlıyor.

Milyonlarca vatandaşın takip ettiği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda ekranda görülen Başvuru durumu değerlendiriliyor ifadesinin ne anlama geldiği ve süresine ilişkin belirsizlik sona erdi.

Başvuru inceleme süresi

e-Devlet üzerinden iletilen başvurular, TOKİ yetkilileri tarafından kimlik bilgileri, gelir durumu ve proje şartlarına göre bir ön incelemeye tabi tutulur. Edinilen bilgilere göre, TOKİ'nin altyapısı sayesinde bu ilk değerlendirme aşaması yoğunluğa bağlı olmakla birlikte çoğunlukla aynı gün tamamlanıyor; haftalar sürmesi beklenmiyor.

Ön onay ve 5.000 TL ödeme

Başvurusu proje kriterlerine uygun bulunan adaylara TOKİ tarafından SMS ile bilgilendirme gönderilir. Bu mesajda başvurunun kabul edildiği ve bir sonraki aşamaya geçtiği bildirilir. Mesajda ayrıca adayların yatırması gereken 5.000 TL tutarındaki başvuru ücreti için bir IBAN bilgisi paylaşılır ve ücretin belirtilen süre içinde yatırılmasının önemi vurgulanır.

Kura takvimi ve sonuç açıklaması

Başvuru ücretini yatırarak müracaatını kesinleştiren adaylar, ev sahibi olma hakkı için kura çekilişine katılma hakkı elde eder. Nihai kura takvimi de açıklandı: kura çekilişleri 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında, Noter huzurunda ve şeffaf şekilde gerçekleştirilecek. Kura sonuçları çekiliş anında TOKİ'nin resmi web sitesi ile e-Devlet kapısı üzerinden ilan edilecek; vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ile sonuçları sorgulayabilecek.

Konut teslimleri

Kura sonucunda hak sahibi olanlar için inşaatların tamamlanmasıyla birlikte konut teslimleri başlayacak. TOKİ'nin planlamasına göre teslimatlar Mart 2027'den itibaren aşamalı şekilde gerçekleştirilecek ve program inşaat ilerlemesine göre yürütülecek.

Projenin kapsamı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın 81 ilde hayata geçireceği bu dev sosyal konut projesi, Türkiye genelinde rekor düzeyde ilgi gördü. Geçmişte GTOKİ tarafından gerçekleştirilen 50 bin ve 100 bin konut projeleri gibi adımların üzerine inşa edilen Yüzyılın Konut Projesi, sayısal büyüklüğü ve 81 ile yayılımı ile bugüne kadarki en kapsamlı girişimlerden biri olarak öne çıkıyor.

7
