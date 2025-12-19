Tokyo Akasaka'da Sauna Yangını: Sauna Tiger'da 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Minato'daki özel saunada çıkan yangında çift kurtarılamadı, ihmal şüphesiyle soruşturma başlatıldı

Japonya’nın başkenti Tokyo’nun Minato semtinde bulunan Akasaka bölgesindeki bir özel saunada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, pazartesi günü öğlen saatlerinde Sauna Tiger adlı işletmede yaşandı. Saunaya gelen 37 yaşındaki Yoko Matsuda ve 36 yaşındaki Masanari Matsuda içerideyken yangın çıktı. Saat 12.25 sıralarında binanın yangın alarmının devreye girmesi üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınsa da, Matsuda çifti sauna içinde bilinçleri kapalı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çift, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yapılan ilk incelemelerde sauna içindeki acil durum butonunun yangın sırasında aktif olmadığı ve giriş kapısının kolunun hem içeriden hem de dışarıdan kopmuş olduğu belirlendi. Polis, çiftin binadaki yangın alarmı devreye girene dek içeride mahsur kaldığını değerlendirerek ihmal şüphesiyle detaylı soruşturma başlattı.

Olayın ardından geçici olarak faaliyetlerini askıya alan Sauna Tiger adlı işletme kamuoyundan özür dileyerek, "Polis ve itfaiye ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor. Biz de yetkililerle tam işbirliği içindeyiz" açıklamasında bulundu.

