Tomarza İlçe Müftülüğü'nden 'Gençlik Buluşması' İlçe Merkez Cami'de

Tomarza İlçe Müftülüğü koordinesindeki 'Gençlik Buluşması'nda Tomarzalı gençler, İlçe Merkez Cami'de vakit namazı sonrası Müftü Sami Özgün ile sohbet etti; program ikramla sona erdi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 17:16
Gençler vakit namazı sonrası Müftü Sami Özgün ile bir araya geldi

Tomarza İlçe Müftülüğü koordinesinde düzenlenen 'Gençlik Buluşması' programı kapsamında Tomarzalı gençler İlçe Merkez Cami'de toplandı.

Tomarza İlçe Müftüsü Sami Özgün koordinesindeki buluşmada gençler, vakit namazı sonrası Müftü Sami Özgün ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Sohbetin ardından gençlere çeşitli ikramlar sunularak program sonlandırıldı.

