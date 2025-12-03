Tomarza İlçe Müftülüğü'nden 'Gençlik Buluşması' İlçe Merkez Cami'de
Gençler vakit namazı sonrası Müftü Sami Özgün ile bir araya geldi
Tomarza İlçe Müftülüğü koordinesinde düzenlenen 'Gençlik Buluşması' programı kapsamında Tomarzalı gençler İlçe Merkez Cami'de toplandı.
Tomarza İlçe Müftüsü Sami Özgün koordinesindeki buluşmada gençler, vakit namazı sonrası Müftü Sami Özgün ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi.
Sohbetin ardından gençlere çeşitli ikramlar sunularak program sonlandırıldı.
