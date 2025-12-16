DOLAR
Topaloğlu Tekirova'daki Seramik Atölyesini Ziyaret Etti

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Tekirova’daki seramik atölyesini ziyaret etti; belediye destekli kursta 60 kursiyer eğitim alıyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 16:38
Kemer Belediyesi destekli kursta 60 kursiyer eğitim alıyor

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Çelik ve Mehmet Akın ile birlikte Tekirova Mahallesi’ndeki seramik atölyesini ziyaret etti.

Kemer Belediyesi’nin destekleriyle Tekirova Mahallesi’nde 60 kişinin seramik kursu aldığı atölyede kursiyerlerle selamlaşan Başkan Topaloğlu ve beraberindekiler, seramik çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Topaloğlu: "Seramik sanatına gönül verenler ortaya çok güzel eserler çıkarıyor. Hepsinin emeğine yüreğine sağlık. Tekirova Mahallemizde ve diğer mahallelerimizde de bu tür sanatsal faaliyetleri artırmaya gayret gösteriyoruz. Tüm kursiyerlere başarılar diliyorum"

