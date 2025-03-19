Torkham Sınır Kapısı Yeniden Açıldı: Ticaret Başladı

Torkham Sınır Kapısı Yeniden Faaliyette

Pakistan ile Afganistan arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 21 Şubat'tan bu yana kapalı olan Torkham Sınır Kapısı'nın açılması ile birlikte, sınır ticaretinin yeniden başladığı bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistanlı yetkililer, sınır kapısındaki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Taraflar arasında yapılan toplantının ardından, sınır kapısının açılmasına karar verildiği duyuruldu. Bu doğrultuda ticaret aktiviteleri de yeniden canlanmaya başladı.

Yetkililer, şu anda yük taşıyan araçlar için açılan Torkham Sınır Kapısı'nın, bölgedeki çatışmalar nedeniyle hasar gören altyapının onarımının ardından 21 Mart'ta yayalara da açılacağını belirtti.

Tartışmalı Kontrol Noktaları ve Ateşkes Anlaşması

Sınırın her iki tarafında tartışmalı kontrol noktası inşasının durdurulması konusunda mutabık kalındığı ifade edilirken, 15 Nisan'a kadar geçerli olacak acil ateşkes anlaşmasına da varıldığı bildirildi.

Çatışmalar ve Son Gelişmeler

Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı, yeni bir kontrol noktası inşasına dair yaşanan anlaşmazlık sonucu 21 Şubat'ta kapatılmıştı. Bu durum, sınırın her iki tarafında binlerce tır sürücüsünün mahsur kalmasına yol açmıştı. Ayrıca, kapalı olduğu süre zarfında 3 Mart'ta Afganistan ile Pakistan sınır kuvvetleri arasında karşılıklı ateş açıldığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Bölge sakinleri, çatışmalar sonrası güvenli alanlara kaçtıklarını aktardı. Kapatılan sınır kapısının iki ülke arasındaki ticarette günlük yaklaşık 3 milyon dolar kayba yol açtığı kaydedildi.

Pakistan-Afganistan Sınırı Üzerine Genel Bilgiler

Pakistan-Afganistan sınırı toplamda 2,670 kilometre uzunluğundadır ve iki ülke arasında 18 sınır geçişi bulunuyor. Afganistan'ın Nangerhar vilayetindeki Torkham ve Kandahar vilayetindeki Spin Boldak sınır kapıları, her iki ülke arasında en yoğun geçiş noktaları olarak öne çıkıyor. Zaman zaman güvenlik güçleri arasında yaşanan silahlı çatışmalar, sınır kapılarında aksiliklere yol açarak denize kıyısı olmayan Afganistan'ın ekonomik durumunu olumsuz etkiliyor.