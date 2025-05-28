Trabzon'da Kaybolan 9 Yaşındaki Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, dereye düşen 9 yaşındaki çocuk için başlatılan arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor. Ailesiyle Suudi Arabistan'dan kente gelen Faisal Ramzi Alshaikh, önceki gün gittiği turizm merkezi Uzungöl'de, Haldizen Deresi'ne düşerek kayboldu.

Çocuk için yürütülen arama faaliyetleri, sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Çalışmalara çevre illerden gelen destek ekiplerin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı, JÖAK, JAK, AFAD, AKUT, ANDA, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, UMKE, Sağlık Müdürlüğü ekipleri, güvenlik korucuları ve gönüllü vatandaşlar katılıyor.

Toplam 108 kişinin yer aldığı çalışmalar, eriyen kar sularının derenin debisini yükseltmesi nedeniyle zaman zaman güçlükle ilerliyor. Derenin güzergahında geniş bir alanda yürütülen çalışmalarda, kıyı kenarları detaylı bir şekilde araştırılıyor; dalgıçlar tarafından su altı taraması gerçekleştiriliyor.

Arama faaliyetlerinde ayrıca 17 araç, 3 iş makinesi, 3 bot ve 3 mobil baz istasyonu da kullanılıyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde dereye düşen 9 yaşındaki çocuk için başlatılan arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde dereye düşen 9 yaşındaki çocuk için başlatılan arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor.