Trabzon'da Kış Mesaisi Başladı: Büyükşehir Karla Mücadelede

Trabzon'da kış mesaisi başladı

Trabzon'da şehrin yüksek kesimlerinde hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol temizleme ve açma çalışmalarına başladı. Ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için aralıksız olarak karla mücadele faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekiplerin çalışmaları ve açılan yollar

Kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar, ekiplerin yoğun çalışması sonucu açıldı. Açılan yerler arasında Çaykara ilçesi Demirkapı, Yaylaönü, Arpaözü ve Çayıroba mahalleleri, Şalpazarı ilçesi Sinlice Mahallesi ile Maçka ilçesi Üçgedik Mahallesi bulunuyor. Kar küreme ve yol açma çalışmalarına ek olarak buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da yürütüldü.

Araç kurtarma ve vatandaşlara uyarı

Maçka ilçesi Üçgedik Mahallesinde kar nedeniyle kayarak yoldan çıkan bir araç, Büyükşehir ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde kar yağışının yer yer etkisini sürdürdüğünü belirterek vatandaşları zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla yola çıkmamaları, kış lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyardı.

