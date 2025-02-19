Trabzon'da Kuş Fotoğrafçısı Öğretmen: Orhan Turan'ın 250 Tür Macerası

Trabzon'da Kuş Fotoğrafçılığına Yeni Bir Soluk: Orhan Turan

Trabzon'da yaşayan 54 yaşındaki Türkçe öğretmeni Orhan Turan, kuş fotoğrafçılığı tutkusunu hobi olarak başlayarak beş yıldır sürdürüyor. Bu süre zarfında yaklaşık 250 kuş türünü fotoğraflayarak alanında önemli birikim elde etti.

Doğa ve Kuşlarla Bütünleşme

Bedri Rahmi Eyüboğlu Ortaokulu'nda görev yapan Turan, 15 yıl önce doğa ve manzara fotoğrafı çekmeye başladığını dile getirdi. Zamanla kuşlara duyduğu ilgiyle birleşen bu tutku, onu tek bir alana yönlendirdi. Turan, gittiği her yerde kuşları fotoğraflamaktan vazgeçmiyor. "Makine her zaman yanımda, nereye gidersem makinem de benimle beraber. Yolda giderken bile tellerin üstünde kuşları görünce durup çekiyorum" şeklinde konuştu.

Kuşların Göç Yolculuğu ve Fotoğrafçılık Şansı

Turan, fotoğraflarını kuş fotoğrafı tutkunlarının yer aldığı sosyal medya gruplarında paylaştığını belirtti. Bölge, kuş göç güzergahında önemli bir yer tutuyor ve her yıl sonbahar ile ilkbahar aylarında Avrupa'dan Afrika'ya göç eden kuşlar, burada dinlenmek için duruyor. Bu sırada fotoğraf çekmek ise Turan’a büyük bir keyif veriyor.

Sabır ve Hedef

Orhan Turan, çoğu zaman doğada uzun zaman sabırla bekleyerek fotoğraf çekmeyi sevdiğini ifade etti. "Elinizde makine bir kuşun peşine gidiyorsunuz. Bu işi bilmeyenler için çok normal bir durum değil aslında." diyen Turan, endemik bir kuş gördüğünde iyi bir açıdan fotoğraf çekmenin verdiği duygunun eşi benzeri olmadığını vurguladı.

Hobi Edinmenin Önemi

Turan, herkesin mutlaka bir hobi edinmesi gerektiğini söyleyerek, "Bu olmadığı takdirde iş yoğunluğu ya da koşturmaca dolayısıyla ciddi bir stres yükleniyor. Bu, hem kendi yaşantısını mahvetmesine hem de etrafındaki insanlarla gerginlik ortamı yaşamasına neden oluyor" dedi.

Sergi ve İyilik Projesi

Mayıs ayında açmayı planladığı kuş fotoğraflarının yer alacağı serginin gelirini, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum projesi" kapsamında Gaziantep İslahiye Yeşilyurt Yunus Emre İlkokulu Ortaokulu'na bağışlayacağını belirtti. Bu projeyle birlikte doğaya olan duyarlılığını paylaşmayı amaçlıyor.

Trabzon'da 54 yaşındaki öğretmen Orhan Turan, hobi olarak başladığı kuş fotoğrafçılığında yaklaşık 5 yıldır 250 türü fotoğrafladı.

Trabzon'da 54 yaşındaki öğretmen Orhan Turan, hobi olarak başladığı kuş fotoğrafçılığında yaklaşık 5 yıldır 250 türü fotoğrafladı.