Trabzon-Gümüşhane Turizm Master Planı İçin Bölgesel Hamle

Trabzon ve Gümüşhane'de eş zamanlı yürütülen turizm master planı çalışmaları, Ahmet Metin Genç başkanlığındaki toplantıda bütüncül koordinasyonla ele alındı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:40
Trabzon-Gümüşhane Turizm Master Planı İçin Bölgesel Hamle

Trabzon ve Gümüşhane Turizm Master Planı İçin Bölgesel Hamle

İstişare toplantısında yol haritası belirlendi

Trabzon ve Gümüşhane’nin turizm master planlarının hazırlanmasına yönelik, iki ilde eş zamanlı yürütülen çalışmalar Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığında düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen istişare toplantısında, her iki şehirdeki master plan hazırlıklarının mevcut durumu ve bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritası ele alındı. Toplantıya Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Nihal Sürmeli, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ile Gümüşhane İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu katıldı.

Toplantıda, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin iki şehrin sınırlarında yer alan destinasyonlara gösterdiği yoğun ilgi dikkate alınarak, Trabzon ve Gümüşhane’nin turizm master planı çalışmalarının bütüncül bir anlayış ve güçlü bir eşgüdümle sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.

Ayrıca, Gümüşhane’de Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi adına kurulması planlanan maneviyat müzesi hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Ahmet Metin Genç toplantıda, "Trabzon ve Gümüşhane, tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle birbirini tamamlayan iki şehirdir. Bu ortak potansiyeli doğru planlama ve koordinasyonla harekete geçirdiğimizde, sadece iki ilimizin değil, tüm Doğu Karadeniz’in turizm gücünü artırmış olacağız. Bölgesel kalkınma için ortak akılla adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

TRABZON VE GÜMÜŞHANE’NİN TURİZM MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASINA YÖNELİK HER İKİ ŞEHİRDE EŞ...

TRABZON VE GÜMÜŞHANE’NİN TURİZM MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASINA YÖNELİK HER İKİ ŞEHİRDE EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR, TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET METİN GENÇ’İN BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN TOPLANTIDA MASAYA YATIRILDI.

TRABZON VE GÜMÜŞHANE’NİN TURİZM MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASINA YÖNELİK HER İKİ ŞEHİRDE EŞ...

İLGİLİ HABERLER

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Yalnız Adamın Evi Çöplüğe Döndü: 2 Kamyon Atık Çıkarıldı
2
Uşak’ta Polis ve Jandarma’dan Okul Çevreleri ve Servislere Sıkı Denetim
3
Serik’te Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı
4
Eskişehir'de abartılı egzozlu araç trafikten men edildi — sürücüye ceza
5
Adana'da Toplu Taşıma Zammı Tepki Çekti: Yeni Tarifeler 1 Kasım'da
6
Mersin Akdeniz'de Bakkalda 2022-2024 Tarihli Son Kullanma Tarihi Geçmiş Gıdalar Ele Geçirildi
7
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek