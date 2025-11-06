Trabzon-Gümüşhane Turizm Master Planı İçin Bölgesel Hamle

Trabzon ve Gümüşhane Turizm Master Planı İçin Bölgesel Hamle

İstişare toplantısında yol haritası belirlendi

Trabzon ve Gümüşhane’nin turizm master planlarının hazırlanmasına yönelik, iki ilde eş zamanlı yürütülen çalışmalar Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığında düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen istişare toplantısında, her iki şehirdeki master plan hazırlıklarının mevcut durumu ve bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritası ele alındı. Toplantıya Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Nihal Sürmeli, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ile Gümüşhane İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu katıldı.

Toplantıda, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin iki şehrin sınırlarında yer alan destinasyonlara gösterdiği yoğun ilgi dikkate alınarak, Trabzon ve Gümüşhane’nin turizm master planı çalışmalarının bütüncül bir anlayış ve güçlü bir eşgüdümle sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.

Ayrıca, Gümüşhane’de Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi adına kurulması planlanan maneviyat müzesi hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Ahmet Metin Genç toplantıda, "Trabzon ve Gümüşhane, tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle birbirini tamamlayan iki şehirdir. Bu ortak potansiyeli doğru planlama ve koordinasyonla harekete geçirdiğimizde, sadece iki ilimizin değil, tüm Doğu Karadeniz’in turizm gücünü artırmış olacağız. Bölgesel kalkınma için ortak akılla adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

