Trakya'da 25 Mayıs 2025'te Nikah Yoğunluğu

Trakya'da Nikah Dairelerinde 25.05.2025 Yoğunluğu

Trakya bölgesinde, çiftler tarafından nikah günü olarak 25 Mayıs 2025'in tercih edilmesi, nikah dairelerinde ciddi bir yoğunluğa yol açtı. Evlilik tarihlerini kolay hatırlanabilir ve anlamlı bir güne denk getirmek isteyen birçok çift, aylar öncesinden randevu alarak bu tarihi belirledi.

Trakya'daki illerde, 75 çift 25.05.2025 tarihine randevu alarak nikah salonlarında sırayla evliliklerini gerçekleştirdi. Edirne'de yapılan nikah töreninde, Edirne Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yunus Emre Erçetin ve sağlık teknikeri Burçin Erçetin çifti, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun tarafından nikahları kıyıldı.

Törenin ardından, Karaburun çifte aile cüzdanını takdim ederken, mutluluklar dileyerek altın hediye etti. Nikah şahidi Karaburun, sevgi ve saygının evliliğin temelini oluşturduğunu belirterek, "Birbirinize saygı duymanız bazen yetmez; birbirinizin saygı duyduklarına da saygı göstereceksiniz. O zaman her şeyin daha güzel olduğunu göreceksiniz. Yuvanız şen olsun, mutluluklar. Sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum," diyerek iyi dileklerde bulundu.

Yunus Emre Erçetin, nüfus cüzdanına hayat arkadaşıyla birlikte geçirdiği bu özel anın değerli olduğunu vurguladı. Bugünün tarihinin önemli olduğunu, çünkü nikahlarının şahitleri olduğunu ifade eden Erçetin, davetlilere teşekkür etti.

Burçin Erçetin ise tarihlerin çok büyük bir anlam taşımadığını belirtti. "Önemli olan sevdiklerimizle burada birlikte olabilmekti. Hayatımızın daha güzel yolculuğu bundan sonra başlıyor," şeklinde konuştu.

Edirne'de 20, Tekirdağ'da 40 ve Kırklareli'nde 10 çiftin nikah töreni ise bu özel günde gerçekleşti.

Edirne'de çok sayıda çiftin nikah günü olarak, 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Bu tarihi tercih eden Edirne Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yunus Emre Erçetin ve sağlık teknikeri Burçin Erçetin'in nikah şahitliğini Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun yaptı.

Edirne'de çok sayıda çiftin nikah günü olarak, 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Bu tarihi tercih eden Edirne Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yunus Emre Erçetin ve sağlık teknikeri Burçin Erçetin'in nikah şahitliğini Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun yaptı.