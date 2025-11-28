Trakya’nın Kuşlarını Halkalıyoruz Projesi Toplumsal Fayda Ödülü Aldı

Trakya’nın Kuşlarını Halkalıyoruz projesi, göçmen kuşların korunmasına yönelik çalışmalarıyla Toplumsal Fayda Ödülleri'nde 'Topluma Değer Katan Projeler' kategorisinde ödül aldı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 12:35
Trakya’nın Kuşlarını Halkalıyoruz Projesi Toplumsal Fayda Ödülü Aldı

Trakya’nın Kuşlarını Halkalıyoruz Projesi Toplumsal Fayda Ödülü Aldı

Göçmen kuşların korunmasına yönelik kapsamlı çalışma ödüllendirildi

Trakya’da göçmen kuşların korunmasına yönelik yürütülen Trakya’nın Kuşlarını Halkalıyoruz projesi, Toplumsal Fayda Ödüllerinde Topluma Değer Katan Projeler kategorisinde ödüle layık görüldü.

Proje, TREDAŞ ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi ve özellikle leylekler ile nesli tehlikede olan şah kartal gibi göçmen kuşların yaşam alanlarını güvence altına almayı hedefliyor.

Çalışmalar kapsamında kuşların halkalanması ve GPS ile izlenmesi; enerji hatlarında kuş dostu izolasyon uygulamalarının yaygınlaştırılması ve leylek yuva platformları kurulması planlandı. Bugüne kadar bin leylek platformu kuruldu, kuş dostu enerji altyapıları uygulamaya kondu ve halkalama çalışmaları başlatıldı.

Önümüzdeki beş yıl içinde 500 leylek ve 100 şah kartalın halkalanması; bazı bireylerin ise uydu vericileri ile izlenmesi hedefleniyor. Bu adımlar, kuşların göç rotaları, yaşam alanları ve karşılaştıkları tehditlerin bilimsel olarak kayıt altına alınmasını sağlayacak.

TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Amacımız, kuşların yaşam alanlarını güvenli hale getirirken Trakya’da doğa koruma bilincini güçlendirmek. Bu ödül, toplum ve çevre için değer üretme yaklaşımımızın teyididir" ifadelerini kullandı.

TRAKYA’DA GÖÇMEN KUŞLARIN KORUNMASINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN "TRAKYA’NIN KUŞLARINI HALKALIYORUZ"...

TRAKYA’DA GÖÇMEN KUŞLARIN KORUNMASINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN "TRAKYA’NIN KUŞLARINI HALKALIYORUZ" PROJESİ TOPLUMSAL FAYDA ÖDÜLLERİ’NDE "TOPLUMA DEĞER KATAN PROJELER" KATEGORİSİNDE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.

İLGİLİ HABERLER

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi
2
Türk Telekom ve TÜBİTAK BİLGEM'den Yerli ve Milli Bulut Çözümü
3
Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?
4
Çeşme'de Tekne Yangını: 7 Özel Tekne Alevlere Teslim Oldu
5
Dr. Koçoğlu Uyardı: Doğada Yetişen Mantarlar Zehirli Olabilir
6
Trakya’nın Kuşlarını Halkalıyoruz Projesi Toplumsal Fayda Ödülü Aldı
7
Mehmet Akif Caddesi'nde İşgal Son: Kepez Zabıta Temizledi

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?