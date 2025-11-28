Trakya’nın Kuşlarını Halkalıyoruz Projesi Toplumsal Fayda Ödülü Aldı

Göçmen kuşların korunmasına yönelik kapsamlı çalışma ödüllendirildi

Trakya’da göçmen kuşların korunmasına yönelik yürütülen Trakya’nın Kuşlarını Halkalıyoruz projesi, Toplumsal Fayda Ödüllerinde Topluma Değer Katan Projeler kategorisinde ödüle layık görüldü.

Proje, TREDAŞ ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi ve özellikle leylekler ile nesli tehlikede olan şah kartal gibi göçmen kuşların yaşam alanlarını güvence altına almayı hedefliyor.

Çalışmalar kapsamında kuşların halkalanması ve GPS ile izlenmesi; enerji hatlarında kuş dostu izolasyon uygulamalarının yaygınlaştırılması ve leylek yuva platformları kurulması planlandı. Bugüne kadar bin leylek platformu kuruldu, kuş dostu enerji altyapıları uygulamaya kondu ve halkalama çalışmaları başlatıldı.

Önümüzdeki beş yıl içinde 500 leylek ve 100 şah kartalın halkalanması; bazı bireylerin ise uydu vericileri ile izlenmesi hedefleniyor. Bu adımlar, kuşların göç rotaları, yaşam alanları ve karşılaştıkları tehditlerin bilimsel olarak kayıt altına alınmasını sağlayacak.

TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Amacımız, kuşların yaşam alanlarını güvenli hale getirirken Trakya’da doğa koruma bilincini güçlendirmek. Bu ödül, toplum ve çevre için değer üretme yaklaşımımızın teyididir" ifadelerini kullandı.

