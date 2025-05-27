Trakya Üniversitesi'nde Yeşil Kampüs Festivali Coşkusu

Edirne'de 'Yeşil Kampüs Festivali' Gerçekleşti

Edirne'de, 'Yeşil Kampüs Festivali' kapsamında 'Çevre Tırı' Trakya Üniversitesi'nde kapılarını açtı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle Türkiye Çevre Ajansı (TUÇA) tarafından düzenlenen festival, üniversitelerdeki etkinliklerine hızla devam ediyor.

'Çevre İçin Yollardayız, Gençlerin Yanındayız'

Festivalin sloganıyla yola çıkan 'Çevre Tırı' Trakya Üniversitesi'ni ziyaret etti. Ayşekadın Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çevre bilincini artırmak amacıyla sıfır atık uygulamaları, atık yönetimi ve geri dönüşüm atölyeleri gibi çeşitli faaliyetler düzenlendi. Öğrenciler, müzik eşliğinde eğlenirken, festivalde çeşitli hediyeler kazandılar.

Öğrencilerden Çevre Bilinci Mesajları

Trakya Üniversitesi öğrencisi Ceren Alnıaçık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre bilincini artıran etkinliklere katıldıklarını ifade etti. Alnıaçık, "Çevrenin temiz tutulması vatandaşlık görevi. Nerede çöp görsem topluyorum. Herkesin bu bilinçte olmasını isterim," dedi.

Diğer bir öğrenci İrem Pekgöz ise etkinlik sayesinde geri dönüşüm ve sıfır atık konularında bilgilendirildiklerini dile getirdi. Oğuzhan Sayın ise çevreye en çok zararın çöp sorunu nedeniyle verildiğini belirterek, herkesin temiz çevre bilinci kazanması gerektiğine dikkat çekti.

Gelecek Durağ Tekirdağ

'Çevre Tırı', yarın Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde öğrencilere veda edecek.

Edirne'de, "Yeşil Kampüs Festivali" kapsamında "Çevre Tırı" kapılarını Trakya Üniversitesi'nde açtı.

Edirne'de, "Yeşil Kampüs Festivali" kapsamında "Çevre Tırı" kapılarını Trakya Üniversitesi'nde açtı.