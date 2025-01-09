Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Trakya Üniversitesi Rektörü 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Anadolu Ajansı'nın geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, yıl boyunca çekilen en etkileyici kareleri seçme fırsatı sunuyor.

Hatipler, oylama sürecinin önemine dikkat çekerken, fotoğraf sanatının toplumsal hafızayı güçlendirdiğine vurgu yaptı. Bu tür organizasyonların, hem sanatseverler hem de genel kamuoyu için büyük bir değer taşıdığını ifade etti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.