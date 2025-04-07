Troya Yarı Maratonu: Efsanevi Koşu 20 Nisan'da Çanakkale'de

Troya Yarı Maratonu, Türkiye’nin en prestijli yarışlarından biri olmaya aday olarak 20 Nisan’da Çanakkale’de gerçekleştirilecek. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Troya’nın adını taşıyan bu önemli etkinlik, Çanakkale Belediyesi tarafından organize ediliyor ve Çanakkale Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Troya Müzesi tarafından destekleniyor.

Etkinlik, isim sponsorluğu Saucony ve ana sponsorluğu SPX tarafından üstlenilen maratonda koşucular, Kordon Boyu’ndaki Troya Atı önünden başlayacak. Katılımcılar, belirlenen parkuru tamamladıktan sonra yine aynı noktada yarışı sonlandıracaklar.

Troya Yarı Maratonu, 21K Yarı Maraton, 10K, 6K Halk Koşusu ve çocuk koşusu olmak üzere 4 ayrı parkurda düzenlenecek. Sporcular, tarihi Gelibolu Yarımadası manzarası eşliğinde, Çanakkale’nin doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetme fırsatı bulacak. Yerli ve yabancı turistler için de büyük bir deneyim sunacak olan maraton, katılımcılara hem spor yapma hem de şehrin tarihi dokusunu tanıma imkanı verecek.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, kazıların 1870’li yıllarda başladığı Troya’nın büyük bir değer olduğunu vurgulayarak, Troya Yarı Maratonu’nun kentin tanıtımına katkı sunacağını belirtti. "Bu yıl ilki düzenlenecek ve katılımın artmasıyla önümüzdeki yıllarda daha da önemli bir değer haline gelecektir" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez de, Troya’nın dünya çapında tanınan bir marka olduğunu ifade ederek, maratonun kentin turizmine katkı sağlayacağını düşündüğünü belirtti. Sporculara kenti tanıtan bilgi belgeleri ve broşürler sunacaklarını sözlerine ekledi.

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük ise, maratonun tarihi bir bağ kurarak kentin tanıtımında önemli bir adım olduğunu ifade etti. Troya’da antik çağlarda koşu yarışlarının yapıldığını hatırlatan Gölcük, bu tür etkinliklerin iyi bir hikaye ile bağ kurmak açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Uzun vadede, Troya'dan başlayacak diğer spor etkinliklerinin de planlandığını umut ettiğini sözlerine ekledi.

7'den 70'e herkesi bu büyük etkinliğe davet eden yetkililer, katılımcıları sürpriz ödüller ve eğlenceli etkinliklerle karşılayacaklar. Troya Yarı Maratonu, hem sporseverler hem de tarih meraklıları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan ve resmi kazıları 1870'li yıllarda başlayan, pek çok arkeolojik keşfin yapıldığı Troya'nın adını taşıyan yarı maraton etkinliği yapılacak.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan ve resmi kazıları 1870'li yıllarda başlayan, pek çok arkeolojik keşfin yapıldığı Troya'nın adını taşıyan yarı maraton etkinliği yapılacak.