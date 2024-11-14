Trump, 47. Başkan Olarak Kabineyi Şekillendirmeye Devam Ediyor

Trump'ın Yeni Kabine Oluşturma Çalışmaları

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçimleri sonucunda Donald Trump, ülkenin 47. Başkanı olarak göreve gelmeye hazırlanıyor. Trump, dışişleri, savunma, adalet ve iç güvenlik gibi kritik bakanlıkların yanı sıra, en yakın iş arkadaşlarını belirleme sürecini sürdürüyor.

Seçilen İsimler ve Olası Görevler

20 Ocak 2025 itibarıyla başlayacak olan ikinci başkanlık dönemi için Trump, kabine oluşturma çalışmalarını hızlandırdı. İran ve Çin konularındaki şahin yaklaşımı ile tanınan Cumhuriyetçi senatör Marco Rubio ve eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, Trump'ın yeni döneminde önemli roller üstlenecek isimler arasında yer alıyor. Trump, Rubio'yu Dışişleri Bakanlığı için, Ratcliffe'i ise Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü için düşündüğünü belirtti.

Ayrıca, Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne eski Kongre üyesi Tulsi Gabbard, Adalet Bakanlığına Florida'dan Kongre üyesi Matt Gaetz ve Savunma Bakanlığı için eski asker ve televizyon yorumcusu Pete Hegseth gibi isimlerin adaylıkları gündemde.

Yeni Temsilciler ve Atamalar

Trump, Orta Doğu Özel Temsilciliği görevine emlak zengini Steven Witkoff'u ve İsrail'e büyükelçi olarak eski Arkansas Valisi Mike Huckabeyi atama planlarını açıkladı. Başka bir yandan, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğüne Susie Wiles, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğine ise Kongre üyesi Elise Stefanik atanmaları da söz konusu.

Kabine Süreci ve Onay Beklentileri

ABD başkanının yönetiminde kritik bir rol oynayan kabinede, başkan yardımcısı haricinde toplamda 15 ana pozisyon bulunuyor. Aday gösterilen isimlerin Senato onayından geçmesi gerekiyor. Dışişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi önemli bakanlıklarla birlikte, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü, CIA ve Çevre Koruma Ajansı gibi pozisyonlarda da değişiklikler bekleniyor.

Trump'ın, Senatoda Cumhuriyetçilerin çoğunluğu ele geçirmesiyle, kabine adaylarının onay sürecinin daha hızlı bir şekilde tamamlanması ön görülüyor. 2016 seçimleri sonrası yaşanan uzun onay süreçlerinin aksine, yeni dönemde daha etkin bir kabine kurulması amaçlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.