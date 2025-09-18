Trump: Begram Üssü'nü Geri İstiyoruz — 'Bırakılmamalıydı'

Trump'ın Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'daki Begram Hava Üssü'nün bırakılmasının "büyük bir beceriksizlik" olduğunu belirterek, "Begram Üssü'nü geri almak istiyorum, orası asla bırakılmamalıydı." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere ziyaretini tamamlayıp Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında bu görüşlerini bir kez daha vurguladı.

Trump, Begram Hava Üssü'nün pist gücü ve uzunluğu açısından dünyanın en güçlü üslerinden biri olduğunu belirterek, böyle bir yerin hiçbir karşılık olmadan bırakılmasını kabul edemeyeceğini söyledi. Çin'in üssün yaklaşık bir saatlik mesafede nükleer silah ürettiğini ifade eden Trump, bu konumun üssü çok kritik kıldığına dikkati çekti.

CNN'in İddiası: Taliban'la Gizli Görüşmeler

CNN'de yer alan ve üç yetkiliye dayandırılan haberde, Trump yönetiminin Begram'ı geri alabilmek için Taliban yönetimiyle aylardır gizlice görüştüğü iddia edildi. Haberde, konunun mart ayından bu yana Washington'ın Afganistan gündeminde olduğu belirtildi.

Helikopter Arızası ve Beyaz Saray Açıklaması

Beyaz Saray, Trump'ın İngiltere'den ayrılırken "küçük bir hidrolik sorun" nedeniyle ana helikopterden destek helikopterine geçmek zorunda kaldığını, ancak herhangi bir sorun yaşanmadığını açıkladı.

Starmer ile ortak basın toplantısında konuyu gündeme getiren Trump, "Orayı geri almaya çalışıyoruz. Oraya ihtiyacımız var. O üssü geri istiyoruz." şeklinde konuştu. Trump daha önce de Begram Hava Üssü'nü Çin'in kontrolüne terk ettiklerini ve bunun Joe Biden yönetiminin suçu olduğunu savunmuştu.