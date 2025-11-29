Trump, Biden Dönemi ‘Autopen’ İddiasıyla Tüm Kararnameleri İptal Etti

Trump, Biden tarafından doğrudan imzalanmadığını öne sürdüğü ve 'Autopen' ile taklit edildiğini iddia ettiği tüm başkanlık kararnamelerini iptal etti.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 05:02
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 05:02
ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden döneminde hazırlanan bazı resmi belgelerde imzanın Autopen (imza makinesi) ile taklit edildiğini öne sürerek, bu belgelerle ilgili kararlara yönelik iptal kararı aldığını duyurdu.

Açıklamanın detayları

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth üzerinden paylaştığı mesajda, Biden döneminde imzalanan resmi belgelerin yaklaşık %92'sinde gerçek imza yerine Autopen kullanıldığını iddia etti. Trump, söz konusu yöntemin ancak başkanın özel izniyle kullanılabileceğini vurguladı.

Trump, açıklamasında "Sahtekar Joe Biden tarafından doğrudan imzalanmamış olan tüm başkanlık kararnamelerini ve resmi belgeleri iptal ediyorum" ifadelerini kullandı ve bu kişilerin Autopen kullanımını "yasadışı" olarak nitelendirdi.

Ayrıca Trump, "Oval Ofis’teki masanın etrafında Biden’ı çevreleyen radikal solcu çılgınlar, başkanlığı onun elinden aldılar" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Yalancı şahitlik uyarısı

Trump, Autopen ile imzalanan belgelerde Biden’ın doğrudan imzası olmadığını belirterek, eğer Biden böyle bir belgeye doğrudan imza attığını iddia ederse yalancı şahitlik suçlamasıyla karşılaşacağını bildirdi.

