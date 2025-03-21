Trump, Eğitim Bakanlığını Kapatmayı Planlıyor

Trump, Eğitim Bakanlığının Kapatılması İçin İmza Attı

ABD Başkanı Donald Trump, eğitim sistemine yönelik önemli bir değişikliğe imza attı. Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği imza töreninde Eğitim Bakanlığının kapatılmasına yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı ve bakanlığın tamamen kaldırılacağını duyurdu.

Federal Eğitim Bakanlığı Sona Eriyor

Trump, imzaladığı kararname ile 1980 yılında kurulan Eğitim Bakanlığının tamamen kaldırılmasının tarihi bir adım olduğunu belirtti. "Bugün federal Eğitim Bakanlığını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir kararname imzalayacağım. Bu, 45 yıllık tarihi bir adım." ifadesini kullanan Trump, bu değişimde hem Cumhuriyetçilerin hem de birçok Demokratın desteği olduğunu vurguladı.

Eğitim Yönetimi Eyaletlere Devrediliyor

Başkan Trump, federal bir eğitim bakanlığına ihtiyaç olmadığına inandığını dile getirerek, eğitimin yönetimini eyaletlere geri döndüreceklerini söyledi. "ABD'nin eğitim alanında olması gereken yerde olmadığını ve bu noktada yapılması gereken çok iş olduğunu" ifade eden Trump, eyalet yönetimlerinin eğitimde asıl unsurlar olduğuna dikkat çekti.

Çocuklar İçin Programlar Korunacak

Trump, ABD'nin eğitim harcamalarının diğer ülkelere göre çok yüksek olmasına rağmen başarı açısından listenin sonlarında yer aldığını belirtti. "Eğitim Bakanlığını kapatmak için tüm yasal adımları atacağız ancak ihtiyaç sahibi ya da engelli çocuklarımıza yönelik bazı programları koruyacağız." şeklinde konuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de olayla ilgili açıklamada bulunarak, Eğitim Bakanlığı'nın adım adım kapatılacağını ve bu süreçte Kongre'nin gerekli yasal adımları atması gerektiğini açıkladı.