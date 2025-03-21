Trump, F-47 ile 6. Nesil Savaş Uçağına Geçiş Yapacak

ABD Başkanı Trump, F-35 tartışmaları devam ederken, F-47'nin üretileceğini ve 6. nesil savaş uçaklarına geçileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 19:07
Trump, F-47 ile 6. Nesil Savaş Uçağına Geçiş Yapacak

Trump, F-47 ile 6. Nesil Savaş Uçağına Geçiş Yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, F-35 ile ilgili tartışmalar sürerken, dünyanın ilk 6. nesil savaş uçağı olarak F-47’nin üretimine başlayacaklarını açıkladı.

Geçiş Planını Duyurdu

Trump, Oval Ofis'te düzenlediği törende, ülkesinin 6. nesil savaş uçaklarına geçiş planını duyurdu. Trump, "Talimatımla Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri dünyanın ilk 6. nesil savaş uçağına geçecek ve bu uçak F-47 olarak bilinecek, generaller bu ismi seçti." dedi.

Boeing Üretecek

Uçağı Boeing firmasının üreteceğini söyleyen Trump, "F-47 şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş, en yetenekli ve en ölümcül uçak olacak. Uçağın deneysel bir versiyonu neredeyse 5 yıldır gizlice uçuyor. Bu uçaklardan oluşan yeni bir filo inşa edilecek ve önümüzdeki birkaç yıl içinde benim yönetimim sırasında havada olacak." diye konuştu.

Yeni Teknolojilerle Donatılacak

F-47'nin birçok yeni teknolojiyle uçacağını belirten Trump, "Bu uçak dronlarla uçuyor, çok sayıda dronla uçuyor. Bu yeni bir teknoloji, istediğimiz kadar dron ile uçuyor." ifadelerini kullandı.

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