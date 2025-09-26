Trump: Gazze'de Anlaşmaya Çok Yakınız

Trump, Gazze'de rehinelerin dönmesini ve savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi; Batı Şeria'nın ilhakına izin vermeyeceğini ekledi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 17:51
Trump: "Gazze konusunda bir anlaşmaya vardığımızı düşünüyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan New York'a gitmek üzere ayrılırken gazetecilerin Gazze kriziyle ilgili sorularını yanıtladı.

Açıklamanın ayrıntıları

Trump, Gazze ile ilgili bir anlaşmaya varılıp varılmadığına dair soruya, "Gazze konusunda bir anlaşmaya vardığımızı düşünüyorum ve sizi bu konuda bilgilendireceğiz. Bir anlaşmaya çok yaklaştığımızı düşünüyorum." şeklinde cevap verdi.

Başkan, söz konusu anlaşmanın rehinelerin geri dönmesini sağlayacak ve savaşı sona erdirecek nitelikte olacağını, ayrıca barış getirecek bir anlaşma olacağını vurguladı.

Geçmişte yedi savaşı durdurduğuna atıfta bulunan Trump, "Sekizinci barış anlaşmasına vardığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bir önceki açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bölge liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından Gazze'de bir anlaşmaya çok yakın olduklarını belirttiğini söylemişti. Ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilmesine izin vermeyeceğini ifade etti.

