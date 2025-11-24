Trump ile Xi telefonda görüştü — Tayvan ve İkinci Dünya Savaşı vurgusu

Donald Trump ile Xi Jinping telefonda görüştü; Xi, İkinci Dünya Savaşı sonuçlarını koruma ve Tayvan konusunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 21:37
ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşme, Çin ile Japonya arasında Tayvan nedeniyle diplomatik gerilim yaşandığı bir dönemde yapıldı.

Görüşmenin öne çıkan mesajları

Çin basınında yer alan haberlere göre Xi, görüşmede Trump’a şu mesajı iletti: "Çin ve ABD bir zamanlar faşizm ve militarizme karşı omuz omuza savaştı ve şimdi de İkinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarını korumak için birlikte çalışmalı".

Haberlere göre Xi’nin ayrıca Trumpa’a, Tayvan’ın Çin’e iadesinin savaş sonrası uluslararası düzenin önemli bir parçası olduğunu söylediği belirtildi.

Xi, görüşmede 30 Ekim’de Güney Kore’deki görüşmenin ardından ABD-Çin ilişkilerinin istikrar kazandığını ve olumlu yönde seyrettiğini ifade etti. Aynı haberlerde Xi’nin Trump’a "Gerçekler, işbirliğinin her iki tarafa da fayda sağlarken, çatışmanın her iki tarafa da zarar verdiğini bir kez daha gösteriyor" dediği aktarıldı.

Diğer konular: Ukrayna

Haberlerde ayrıca Xi ve Trump’ın Ukrayna’daki savaşı da ele aldığı ve Xi’nin Çin’in barışa yönelik tüm çabaları desteklediğini yinelediği ifade edildi.

