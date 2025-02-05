Trump'ın Gazze Açıklamaları İsrail Bakanlarını Sevindiriyor

Trump'ın Gazze Açıklamaları İsrailli Bakanları Sevindirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin başka bir yere sürülmesi ve ABD'nin bu bölgeyi 'devralacağı' yönündeki beyanları, İsrailli bakanlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Bakanlardan Trump'a Övgü Yağmuru

İsrailli bakanlar, Trump'ın açıklamalarını sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda övgü dolu ifadelerle desteklediler. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Beyaz Saray'da birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, 'Birlikte dünyayı daha yeniden harika yapacağız.' dedi.

Enerji Bakanı Elo Cohen ise açıklamaları için Trump'a teşekkür ederek, Trump'ın İran başta olmak üzere alacağı kararların Orta Doğu'yu 'refaha kavuşturacağını' ileri sürdü. Cohen, 'İsrail devleti, Orta Doğu ve dünya için tarihi bir sabah.' cümlelerini kullandı.

Ulaştırma Bakanı Miri Regev ise Trump'ın kararlarıyla 'dünyanın daha iyi bir yer haline geleceğini' belirtti ve 'İki cesur lider (Trump ve Netanyahu) bir araya geldiğinde bu olur.' dedi.

Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar ise Trump ve Netanyahu'yu öven bir başka paylaşımda bulunarak, 'İsrail halkı için gerçekleştirdiği bu mucize nedeniyle Tanrı’ya şükürler olsun.' ifadelerine yer verdi.

Trump'ın Çarpıcı Açıklamaları

Trump, yaptığı önceki bir açıklamada, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu. 'Gazze artık tamamen yıkılmış bir bölge, yaşanabilir bir yer değil,' diyen Trump, 'Bu yüzden insanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum.' ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD'nin 'Gazze Şeridi'ni devralacağını' duyurdu.