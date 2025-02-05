DOLAR
35,94 -0,02%
EURO
37,43 -0,21%
ALTIN
3.305,42 -0,66%
BITCOIN
3.519.492,1 0,91%

Trump'ın Gazze Açıklamaları İsrail Bakanlarını Sevindiriyor

Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin diğer bir bölgeye sürülmesi yönündeki açıklamaları, İsrailli bakanlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:34
Trump'ın Gazze Açıklamaları İsrail Bakanlarını Sevindiriyor

Trump'ın Gazze Açıklamaları İsrailli Bakanları Sevindirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin başka bir yere sürülmesi ve ABD'nin bu bölgeyi 'devralacağı' yönündeki beyanları, İsrailli bakanlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Bakanlardan Trump'a Övgü Yağmuru

İsrailli bakanlar, Trump'ın açıklamalarını sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda övgü dolu ifadelerle desteklediler. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Beyaz Saray'da birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, 'Birlikte dünyayı daha yeniden harika yapacağız.' dedi.

Enerji Bakanı Elo Cohen ise açıklamaları için Trump'a teşekkür ederek, Trump'ın İran başta olmak üzere alacağı kararların Orta Doğu'yu 'refaha kavuşturacağını' ileri sürdü. Cohen, 'İsrail devleti, Orta Doğu ve dünya için tarihi bir sabah.' cümlelerini kullandı.

Ulaştırma Bakanı Miri Regev ise Trump'ın kararlarıyla 'dünyanın daha iyi bir yer haline geleceğini' belirtti ve 'İki cesur lider (Trump ve Netanyahu) bir araya geldiğinde bu olur.' dedi.

Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar ise Trump ve Netanyahu'yu öven bir başka paylaşımda bulunarak, 'İsrail halkı için gerçekleştirdiği bu mucize nedeniyle Tanrı’ya şükürler olsun.' ifadelerine yer verdi.

Trump'ın Çarpıcı Açıklamaları

Trump, yaptığı önceki bir açıklamada, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu. 'Gazze artık tamamen yıkılmış bir bölge, yaşanabilir bir yer değil,' diyen Trump, 'Bu yüzden insanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum.' ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD'nin 'Gazze Şeridi'ni devralacağını' duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Depremden Etkilenen İllere 20 Milyar Lira Yatırım ile Tarımsal Altyapı Güçleniyor
2
MHP'li Dora: İyileşme için Ekonomik ve Sosyal Rehabilitasyon Şart
3
Bolu Dağı'nda Kar ve Sis Etkisi
4
Filistinli Siyasilerden Trump'ın Gazze Yorumlarına Sert Tepki
5
TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
6
Adana'da Arkadaşını Öldürmekle Suçlanan Sanık Hakim Karşısında
7
Sivas, Niğde ve Kayseri'de Kar Yağışları Etkili Oluyor

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı