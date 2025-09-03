DOLAR
Trump'ın Venezuela'daki Saldırı Videosu 'Büyük Olasılıkla' Yapay Zeka

Venezuela İletişim Bakanı Freddy Nanez, Trump'ın paylaştığı saldırı videosunun 'büyük olasılıkla' yapay zeka ürünü olduğunu ileri sürdü; Trump 11 ölü dedi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 05:16
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 05:16
Venezuela İletişim Bakanı Freddy Nanez'in değerlendirmesi

Venezuela İletişim Bakanı Freddy Nanez, ABD Başkanı Donald Trump tarafından paylaşılan, Venezuela açıklarında uyuşturucu yüklü bir gemiye yönelik saldırı videosunun "büyük olasılıkla" yapay zeka ile üretildiğini iddia etti.

Nanez, sosyal medya hesabından paylaştığı değerlendirmede videonun birçok unsurunun yapay zeka üretimine işaret ettiğini belirtti. Bakan, Trump'ın paylaştığı görüntülere atfen, "Görünüşe göre (ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio, başkanına yalan söylemeye devam ediyor. Onu çıkmaz bir sokağa sürükledikten sonra şimdi de 'kanıt' olarak bir yapay zeka videosu sunuyor. Peki Gemini bu video hakkında ne diyor? Paylaşılan görüntünün yapay zeka ile oluşturulmuş olması çok muhtemel." ifadelerini kullandı.

Nanez, kullanılan araçları kesin olarak doğrulayamayacağını söyledi ancak videodaki patlamanın "gerçekçi bir sahneden çok basitleştirilmiş, neredeyse çizgi film benzeri bir animasyon" izlenimi verdiğini, görüntüde hareket bozuklukları ve gerçekçi ayrıntı eksikliği bulunduğunu vurguladı. Bakan ayrıca suyun "fazla stilize edilmiş ve doğal olmayan" göründüğüne dikkat çekti.

Rubio'nun paylaşımına da tepki gösteren Nanez, "Yeter artık Marco Rubio, savaşı körüklemeyi ve Başkan Donald Trump'ın ellerini kana bulamaya çalışmayı bırak. Venezuela bir tehdit değildir." yorumunu paylaştı.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Karayipler'in güneyinde, Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü gemiye düzenlediği saldırıda 11 kişinin öldüğünü bildirmişti. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Amerikan ordusuna ait donanma unsurlarının Venezuela açıklarındaki gemiye yönelik saldırısına ilişkin bilgi verdi.

Trump, saldırının Venezuela kökenli Tren de Aragua çetesine karşı düzenlendiğini belirtti ve ABD kuvvetlerinin saldırıda zarar görmediğini aktardı. Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Trump, "Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela'dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik." şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da sosyal medya hesabından, "Başkan'ın az önce duyurduğu gibi, bugün ABD ordusu, Venezuela'dan ayrılan ve uyuşturucu terör örgütü tarafından işletilen uyuşturucu gemisine karşı Güney Karayipler'de ölümcül saldırı düzenledi." ifadesini kullanmıştı.

