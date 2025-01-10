Trump, İsveç Büyükelçisi Adayını Duyurdu: Christine Jack Toretti

Trump, Yeni Büyükelçi Adayını Duyurdu

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Christine Jack Toretti'yi ABD'nin Stockholm Büyükelçisi olarak aday gösterdiğini açıkladı. Trump, bu önemli duyuruyu Truth Social sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Christine Jack Toretti Hakkında

Trump, Christine Jack Toretti'yi tanımlarken, onu "mükemmel bir iş insanı ve hayırsever" olarak nitelendirdi. Toretti'nin, diplomatik misyonu başarıyla yürütme potansiyeline sahip olduğu vurgulandı.

Gazi İşleri Bakanlığına Yeni Müsteşar Adayı

Ayrıca, Trump Gazi İşleri Bakanlığı'nda anma işlerinden sorumlu olması için Sam Brown adlı Nevadanlı iş insanını müsteşar olarak aday gösterdi. Bu atama da, bakanlıkta deneyim ve yenilik getireceği umuduyla bekleniyor.