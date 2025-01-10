Trump, İsveç Büyükelçisi Adayını Duyurdu: Christine Jack Toretti

Trump, Christine Jack Toretti'yi ABD'nin Stockholm Büyükelçisi olarak aday gösterdi, Sam Brown'ı ise Gazi İşleri Bakanlığı için müsteşar adayı olarak açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 13:13
Trump, İsveç Büyükelçisi Adayını Duyurdu: Christine Jack Toretti

Trump, Yeni Büyükelçi Adayını Duyurdu

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Christine Jack Toretti'yi ABD'nin Stockholm Büyükelçisi olarak aday gösterdiğini açıkladı. Trump, bu önemli duyuruyu Truth Social sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Christine Jack Toretti Hakkında

Trump, Christine Jack Toretti'yi tanımlarken, onu "mükemmel bir iş insanı ve hayırsever" olarak nitelendirdi. Toretti'nin, diplomatik misyonu başarıyla yürütme potansiyeline sahip olduğu vurgulandı.

Gazi İşleri Bakanlığına Yeni Müsteşar Adayı

Ayrıca, Trump Gazi İşleri Bakanlığı'nda anma işlerinden sorumlu olması için Sam Brown adlı Nevadanlı iş insanını müsteşar olarak aday gösterdi. Bu atama da, bakanlıkta deneyim ve yenilik getireceği umuduyla bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Medya-İş'e Destek Çağrısı
2
İstanbul'da Taksicilere Yönelik Dolandırıcılık Operasyonu: 26 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
3
Emekli Aylıklarında Yeni Artış: Bakan Işıkhan Açıklama Yaptı
4
Fransa, Nefret Suçlarından Sınır Dışı Ettiği Cezayirli Fenomenin Ülkeye Girişi Engellendi
5
Beşiktaş'ta Kediye Tekme Atan Şüpheli Yakalandı
6
Lübnan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Avn: Güvenlik ve Ekonomi Krizleriyle Yüzleşecek
7
AJet, Zamanında Kalkış Oranını Yüzde 85'e Çıkardı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar