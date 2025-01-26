DOLAR
35,67 0%
EURO
37,46 0%
ALTIN
3.180,65 0%
BITCOIN
3.732.697,15 0,36%

Trump, Kanada'yı 'Eyalet Olması Gereken Bir Ülke' Olarak Değerlendirdi

Donald Trump, Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olması gerektiğini savundu ve ülkesinden istifade ettiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 11:30
Trump, Kanada'yı 'Eyalet Olması Gereken Bir Ülke' Olarak Değerlendirdi

Trump, Kanada için çarpıcı açıklamalarda bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın ülkesinden "istifade ettiğini" savunarak, bu ülkeyi "eyalet olması gereken bir ülke" olarak değerlendirdi. Trump, açıklamalarını, başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere yaptı.

Trump, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerekliliği hakkında "Kanada'da çok arkadaşım var ve onlar bizi, beni seviyor. Ancak Kanada, yıllardır ABD'den istifade ediyor ve buna izin vermeyeceğiz""Eğer ülke bir eyalet değilse yüzlerce milyon doları oraya harcamak istemiyorum. Eyalet olursa Kanada halkı çok daha düşük vergiler ödeyecek"

Trump'ın Grönland ile ilgili planları

Trump, Kanada'nın yanısıra, Danimarka'dan Grönland'ı "satın almak" istediğini yineleyerek, "Grönland'ı alabileceğimize inanıyorum çünkü bu, dünyanın özgürlüğüyle ilgili. Oraya özgürlüğü götürebilecek olanın biz olmamız dışında konunun ABD ile alakası yok"

TikTok tartışmaları sürüyor

Ayrıca, TikTok konusunda da gelişmeler yaşanıyor. Trump, platformun bir Amerikan firması tarafından satın alınmaması durumunda ABD'de yasaklanacağını belirtti ve konuyla ilgili yatırımcılarla görüşmeler yaptığını kaydetti. "Birçok kişi benimle görüşüyor. Önemli kişiler"

Trump, Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini daha önce de savunmuş ve Kanadalıların da bu isteğe katıldığını ileri sürmüştü.

Grönland ve Egemenlik Tartışmaları

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları da dünya genelinde tepkilere yol açtı. Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz""devletlerin egemenliğine saygı duyulması gerektiği"

İLGİLİ HABERLER

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Saldırıları: 3 Lübnanlı Öldü, 44 Yaralı
2
Konya'daki Çöken Bina Sonrası Cadde Yeniden Trafiğe Açıldı
3
Aydın'da Motosiklet Kazası: 80 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Bitlis'in Kuş Cenneti Buzla Kaplandı
5
Dışişleri Bakanı Fidan: Irak'tan PKK'ya Terör Örgütü Statüsü Bekleniyor
6
Dışişleri Bakanı Fidan: DEAŞ ve PKK ile Mücadelede Birliktelik Şart
7
Kahramanmaraş'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler