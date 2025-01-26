Trump, Kanada'yı 'Eyalet Olması Gereken Bir Ülke' Olarak Değerlendirdi

Trump, Kanada için çarpıcı açıklamalarda bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın ülkesinden "istifade ettiğini" savunarak, bu ülkeyi "eyalet olması gereken bir ülke" olarak değerlendirdi. Trump, açıklamalarını, başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere yaptı.