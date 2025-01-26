Trump, Kanada'yı 'Eyalet Olması Gereken Bir Ülke' Olarak Değerlendirdi

Trump, Kanada için çarpıcı açıklamalarda bulundu
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın ülkesinden "istifade ettiğini" savunarak, bu ülkeyi "eyalet olması gereken bir ülke" olarak değerlendirdi. Trump, açıklamalarını, başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere yaptı.
Trump, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerekliliği hakkında "Kanada'da çok arkadaşım var ve onlar bizi, beni seviyor. Ancak Kanada, yıllardır ABD'den istifade ediyor ve buna izin vermeyeceğiz""Eğer ülke bir eyalet değilse yüzlerce milyon doları oraya harcamak istemiyorum. Eyalet olursa Kanada halkı çok daha düşük vergiler ödeyecek" Trump, Kanada'nın yanısıra, Danimarka'dan Grönland'ı "satın almak" istediğini yineleyerek, "Grönland'ı alabileceğimize inanıyorum çünkü bu, dünyanın özgürlüğüyle ilgili. Oraya özgürlüğü götürebilecek olanın biz olmamız dışında konunun ABD ile alakası yok" Ayrıca, TikTok konusunda da gelişmeler yaşanıyor. Trump, platformun bir Amerikan firması tarafından satın alınmaması durumunda ABD'de yasaklanacağını belirtti ve konuyla ilgili yatırımcılarla görüşmeler yaptığını kaydetti. "Birçok kişi benimle görüşüyor. Önemli kişiler" Trump, Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini daha önce de savunmuş ve Kanadalıların da bu isteğe katıldığını ileri sürmüştü. Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları da dünya genelinde tepkilere yol açtı. Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz""devletlerin egemenliğine saygı duyulması gerektiği"
Trump'ın Grönland ile ilgili planları
TikTok tartışmaları sürüyor
Grönland ve Egemenlik Tartışmaları
Trump, Kanada'nın yanısıra, Danimarka'dan Grönland'ı "satın almak" istediğini yineleyerek, "Grönland'ı alabileceğimize inanıyorum çünkü bu, dünyanın özgürlüğüyle ilgili. Oraya özgürlüğü götürebilecek olanın biz olmamız dışında konunun ABD ile alakası yok" Ayrıca, TikTok konusunda da gelişmeler yaşanıyor. Trump, platformun bir Amerikan firması tarafından satın alınmaması durumunda ABD'de yasaklanacağını belirtti ve konuyla ilgili yatırımcılarla görüşmeler yaptığını kaydetti. "Birçok kişi benimle görüşüyor. Önemli kişiler" Trump, Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini daha önce de savunmuş ve Kanadalıların da bu isteğe katıldığını ileri sürmüştü. Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları da dünya genelinde tepkilere yol açtı. Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz""devletlerin egemenliğine saygı duyulması gerektiği"
Ayrıca, TikTok konusunda da gelişmeler yaşanıyor. Trump, platformun bir Amerikan firması tarafından satın alınmaması durumunda ABD'de yasaklanacağını belirtti ve konuyla ilgili yatırımcılarla görüşmeler yaptığını kaydetti. "Birçok kişi benimle görüşüyor. Önemli kişiler" Trump, Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini daha önce de savunmuş ve Kanadalıların da bu isteğe katıldığını ileri sürmüştü. Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları da dünya genelinde tepkilere yol açtı. Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz""devletlerin egemenliğine saygı duyulması gerektiği"
Trump, Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini daha önce de savunmuş ve Kanadalıların da bu isteğe katıldığını ileri sürmüştü.
Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları da dünya genelinde tepkilere yol açtı. Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz""devletlerin egemenliğine saygı duyulması gerektiği"