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Trump, Netanyahu'yu Beyaz Saray'da Küçük Düşürdü

İsrail basını, Trump'ın Netanyahu'yu kameralar önünde küçük düşürdüğünü ve görüşmenin sınıfta kaldığını öne sürdü.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 15:29
Trump, Netanyahu'yu Beyaz Saray'da Küçük Düşürdü

İsrail Basınında Şok Yorumlar

İsrail basınında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Netanyahu'yu küçük düşürdüğü iddia ediliyor. Görüşmenin ardından, Netanyahu'nun eli boş döndüğüne dair ağır eleştiriler ortaya atıldı.

Görüşmenin Ayrıntıları

Netanyahu, Macaristan ziyaretini tamamladıktan sonra Trump'ın davetiyle ABD'ye hareket etti. Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, gümrük tarifeleri, Gazze'deki ateşkes müzakereleri, İsrailli esirler, Türkiye ve İran gibi konuları ele aldıklarını belirtti.

Trump'ın Açıklamaları ve Tepkiler

Trump, görüşme sırasında basın mensuplarına yapılan ortak açıklamalarda dikkat çekici ifadeler kullandı. Walla internet sitesinde Barak Ravid'in analizine göre, Netanyahu'nun Washington'dan istediği destekleri alamadığı ifade edildi. Ravid, Netanyahu'nun "utanç verici ve küçük düşürücü" bir durumda kalmış olabileceğini vurguladı.

Açıklamaların Etkisi

Ravid, Netanyahu'nun Trump'la görüşmesinin beklenildiği gibi geçmediğini aktararak, "Netanyahu kendisini Trump'ın oyununda bir figüran olarak bulmuş durumda," dedi. Maariv gazetesinden Anna Barsky, Netanyahu'nun ziyareti başarıyla değerlendirmeye çalışacağını ancak bunun zor olacağını belirtti.

İran ve Gümrük Tarifeleri Üzerine Görüşmeler

Netanyahu'nun, avukatı Trump'a Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetleri hakkında endişelerini dile getirdiği ancak bu talebinin karşılık bulmadığı da yazıldı. Tepkiler arasında, gümrük tarifeleri konusundan alınan olumsuz yanıtların Netanyahu'yu daha da zor bir duruma soktuğu belirtiliyor.

Sonuç

Görüşmenin ardından ortaya çıkan tabloya göre, Netanyahu'nun ABD ile olan ilişkilerinde önemli bir kayıp yaşandığı ifade ediliyor. Yapılan yorumlarda Netanyahu'nun Beyaz Saray görüşmesinden hiçbir şey elde edemediği sonucuna varılıyor.

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