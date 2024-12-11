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Trump'tan Trudeau'ya 'Büyük Kanada Eyaleti Valisi' Şakası

Trump, Trudeau'ya 'Büyük Kanada Eyaletinin Valisi' diyerek gümrük vergileri konusunda alaycı bir yorumda bulundu.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 12:27
Trump'tan Trudeau'ya 'Büyük Kanada Eyaleti Valisi' Şakası

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptığı bir paylaşımda, Trudeau'ya "Büyük Kanada Eyaletinin Valisi" diyerek alay etti.

Trump, Truth Social üzerinden "Geçen akşam Büyük Kanada Eyaletinin Valisi Justin Trudeau'yla akşam yemeği yemek büyük bir zevkti." şeklinde açıklama yaptı. Gümrük vergisinin yüzde 25 artırılmasının Kanada ekonomisini olumsuz etkileyeceğine dair ifadeler kullanan Trudeau'yu tiye alan Trump, "Sonuçları herkes için gerçekten muhteşem olacak. Gümrük tarifeleri ve ticaret konusundaki derinlemesine görüşmelerimize devam edebilmek için Vali'yi yakında tekrar görmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.

Bu alaycı yorum, Trudeau'nun Halifax Ticaret Odası'ndaki bir etkinlikte yaptığı gümrük tarifeleri ile ilgili açıklamaların ardından geldi. Trudeau orada, "Bence sınırın güneyindeki insanlar, Kanada'dan gelen her şeye gümrük vergisi getirilmesinin hayatı çok daha pahalı hale getireceği gerçeğine uyanmaya başlıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Trudeau, kasım sonunda Trump ile Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde bir araya gelmişti. Trump, başkanlık görevini devraldığı dönemde Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere %25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave %10 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı.

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