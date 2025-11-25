Trump’tan Witkoff’a Moskova’da Putin ile görüşme talimatı

ABD Başkanı’nın barış planı hamlesi ve diplomatik temaslar

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya arasında barış sağlama çabalarını sürdürdüğünü açıkladı ve Özel Temsilci Steve Witkoff'ın Moskova'da Başkan Putin ile görüşmesi talimatını verdiğini duyurdu.

Trump, "Geçtiğimiz hafta boyunca, ekibim Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek konusunda muazzam ilerleme kaydetti" ifadelerini kullanarak, o dönem kendisi başkan olsaydı söz konusu savaşın çıkmayacağını bir kez daha hatırlattı.

ABD tarafından hazırlanan 28 maddelik barış planı'nın büyük ölçüde kabul gördüğünü, ancak bazı maddelerde anlaşmazlıklar sürdüğünü belirten Trump, "Bu barış planını sonuçlandırmak umuduyla Özel Temsilcim Steve Witkoff’a Moskova’da Başkan Putin ile görüşmesi talimatını verdim. Aynı zamanda, Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll da Ukraynalılarla görüşecek" diye konuştu.

Trump, anlaşma netleştiğinde veya son aşamasına geldiğinde Vladimir Zelenskiy ve Vladimir Putin ile görüşmeyi umduğunu belirterek, "Hepimiz barışın mümkün olduğunca çabuk sağlanmasını umalım" dedi.

TRUMP’TAN ÖZEL TEMSİLCİSİ WİTKOFF’A MOSKOVA'DA PUTİN İLE GÖRÜŞMESİ TALİMATI