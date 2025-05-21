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TÜ Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töreninde 358 Öğrenci Kep Attı

TÜ Mühendislik Fakültesi'nde 358 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı. Fakülte birincisi Hilal Aydın, babasıyla duygusal anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 16:43
TÜ Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töreninde 358 Öğrenci Kep Attı

358 Öğrenci Mezuniyet Coşkusunu Yaşadı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi, bu yıl 358 öğrencisini mezuniyetle uğurladı. Mezuniyet töreni, Balkan Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi ve öğrenciler, kep atmanın heyecanını birlikte yaşadı.

Fakülte Birincisi Hilal Aydın’ın Duygusal Konuşması

Bu yılın fakülte birincisi Hilal Aydın, mezuniyet sevincini babasıyla paylaştı. Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğrencisi olan Aydın, konuşmasında, annesinin rahatsızlık sürecinde ona destek olan babasına duyduğu minneti dile getirdi.

“Zor koşullara rağmen kimseden yardım almadan beni büyüten babama teşekkür ediyorum. Bana hem babalık hem annelik yaptı. Gösterdiği emek, özveri ve sevgi kelimelerle tarif edilemez,” sözleriyle duygusal anlar yaşattı.

Fakülte Dekanının Mesajı

Mezuniyet töreninde konuşan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hacı Ali Güleç, genç mühendislerin aldıkları eğitimle Türkiye’ye ve dünyaya önemli katkılarda bulunacağına inandığını ifade etti. Törende, elektrik-elektronik, bilgisayar, gıda, makine ile genetik ve biyomühendislik bölümlerinden mezun olan öğrenciler kep attı.

Baba Kadir Aydın’ın Duyguları

Hilal Aydın’ın babası Kadir Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Kızımla birçok zorluğun üstesinden geldik. Ona sadece babalık değil, yeri geldiğinde annelik de yaptım. Bugün onun başarısıyla gururlanıyorum. Hayatında hep mutlu olmasını diliyorum,” diyerek duygularını paylaştı.

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun olan Hilal Aydın (solda), diplomasını sadece...

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun olan Hilal Aydın (solda), diplomasını sadece kendi emeğine değil, annesinin rahatsızlığı nedeniyle kendisiyle fedakarca ilgilenen babası Kadir Aydın'a (sağda) adadı.

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun olan Hilal Aydın (solda), diplomasını sadece...

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun olan Hilal Aydın (solda), diplomasını sadece kendi emeğine değil, annesinin rahatsızlığı nedeniyle kendisiyle fedakarca ilgilenen babası Kadir Aydın'a (sağda) adadı.

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