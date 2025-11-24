Tüfenkci: İsmetiye Rezerv Alanlarında Geniş Caddeler ve Modern Konutlar

Yerinde inceleme ve değerlendirme

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, İsmetiye Mahallesi’nde bulunan rezerv alanlarında incelemelerde bulundu.

Tüfenkci, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada: "Bugün gelinen noktada geniş caddeleri, modern dükkanları ve hızla yükselen konutları görmek bizleri memnun ediyor" dedi.

Eski Niyazi Mısri olarak bilinen bölgenin yanı sıra Kavaklıbağ ve Şıkşık mahallelerinde yürütülen çalışmaları yerinde değerlendiren Tüfenkci, şantiye alanında yoğun bir inşaat faaliyetinin sürdüğünü belirtti.

Tüfenkci, caddelerin geniş tutulduğunu ve ticari alanların planlı şekilde konumlandırıldığını vurgulayarak, "Burada oluşacak ticari merkezler Malatya’nın ticari hayatını deprem öncesinin de üzerine taşıyacak. Yeni konseptlerle şehrimize canlılık kazandırılacak. Ticaret yapacak esnafımıza şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bölgede hak sahipleri için inşa edilen konutları da gezen Tüfenkci, 3+1 şeklinde tasarlanan modern dairelerin farklı bir mimari konseptle hayata geçirildiğini belirterek, "Hak sahiplerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bu bölgenin rezerv alan ilan edilmesi için yoğun çaba sarf etmiştik. Bugün gelinen noktada geniş caddeleri, modern dükkanları ve hızla yükselen konutları görmek bizleri memnun ediyor" dedi.

İnşaatların hızlı şekilde ilerlediğini söyleyen Tüfenkci, çalışmaların önümüzdeki yılın ortalarında tamamlanarak konutların ve iş yerlerinin hak sahiplerine teslim edilmesini temenni etti.

Tüfenkci, sürece katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Büyükşehir Belediyesine, milletvekillerine ve AK Parti teşkilatına teşekkür etti.

Tüfenkci’ye ziyarette AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, bölge muhtarı ve TOKİ yetkilileri eşlik etti.

