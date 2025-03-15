Tuğgeneral Hasan Ceylan, Manisa'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tuğgeneral Hasan Ceylan, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 21:59
Tuğgeneral Hasan Ceylan, Manisa'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul 1. Ordu Komutanlığında görev yapan Tuğgeneral Hasan Ceylan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 54 yaşındaki Ceylan, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Dün İstanbul'daki hastanede yaşamını yitiren Ceylan'ın naaşı, ailesi ve yakınlarıyla birlikte Çavuşlar Camisi'nde düzenlenen törene getirildi. Törende Ege Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, Ege Ordu Komutanlığı İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mehmet Can Tepedelen, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz gibi birçok önemli isim de hazır bulundu.

Cenaze namazı, ikindi vakti kılındıktan sonra Ceylan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı. Ailevi bilgiler doğrultusunda, 2 çocuk babası olan Ceylan'ın naaşı, Çavuşlar Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

İstanbul 1. Ordu Komutanlığında görevli olan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden...

İstanbul 1. Ordu Komutanlığında görevli olan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tuğgeneral Hasan Ceylan, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde toprağa verildi.

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